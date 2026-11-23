O desgaste nas relações entre Donald Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi pode acrescentar um componente geopolítico a uma das maiores disputas comerciais da história da Embraer. A fabricante brasileira concorre com a americana Lockheed Martin por um contrato estimado em 10,5 bilhões de dólares para fornecer 60 aeronaves militares de transporte à Força Aérea da Índia. Em meio às tensões entre Washington e Nova Déli, a intenção indiana de diversificar seus fornecedores de armamentos e reduzir dependências estratégicas abre uma possibilidade de vantagem para a Embraer. Ainda não há, contudo, evidências de que o governo indiano tenha alterado suas preferências na concorrência em razão das divergências com os Estados Unidos.

A relação entre os dois países atravessa um período de desconfiança. As tarifas impostas por Trump às exportações indianas em 2025, as divergências sobre as compras de petróleo russo e a aproximação americana com o Paquistão provocaram atritos diplomáticos. Em agosto do ano passado, a Reuters revelou que autoridades indianas haviam suspendido discussões sobre determinadas aquisições de armamentos americanos, embora o Ministério da Defesa indiano tenha contestado a informação. Os governos anunciaram um entendimento comercial preliminar em fevereiro deste ano, mas ainda negociam sua implementação. Para o cientista político Ian Bremmer, presidente da Eurasia Group, a Índia está menos disposta a assumir compromissos militares de longo prazo que aprofundem sua dependência dos Estados Unidos, buscando ampliar relações com fornecedores europeus e outros parceiros estratégicos.

É nesse ambiente que a Embraer tenta conquistar um contrato capaz de transformar sua presença no mercado asiático de defesa. A companhia oferece o cargueiro C-390 Millennium em parceria com o conglomerado indiano Mahindra, enquanto a Lockheed Martin disputa o negócio com o C-130J Super Hercules, em associação com a Tata Advanced Systems. A concorrência foi formalmente aberta em agosto, com o objetivo de substituir parte da antiga frota de transporte militar da Índia. O prazo para apresentação das propostas foi prorrogado para 13 de janeiro de 2027, segundo a imprensa indiana. A dimensão do programa é expressiva: os 10,5 bilhões de dólares estimados para a contratação equivalem a aproximadamente 1,7 vez toda a carteira de pedidos firmes da divisão de Defesa e Segurança da Embraer, que somava 6,1 bilhões de dólares ao fim do terceiro trimestre. Isso não significa que o valor integral do contrato seria contabilizado pela brasileira, já que parte relevante da fabricação e dos serviços deverá ficar com parceiros locais.

A estratégia da Embraer vai além da venda das aeronaves. Em outubro, a companhia e a Mahindra anunciaram a escolha de Nagpur, no estado indiano de Maharashtra, como local de uma possível linha de montagem final do C-390. A instalação depende da vitória na concorrência, mas faz parte de uma proposta industrial que contempla produção local, transferência de conhecimento, desenvolvimento de fornecedores e manutenção. O governo indiano exige participação crescente de componentes nacionais no programa, partindo de pelo menos 40% e avançando progressivamente até 60%. A proposta brasileira procura atender à política de fortalecimento da indústria de defesa indiana, conhecida como Atmanirbhar Bharat, que busca ampliar a autonomia produtiva do país.

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Uma vitória também poderia abrir um mercado muito maior do que o contrato inicial. Bosco da Costa Junior, presidente da Embraer Defesa e Segurança, afirmou recentemente ao jornal Hindustan Times que a empresa pretende transformar a Índia em uma plataforma de produção e exportação do C-390 para outros países asiáticos. Segundo estimativa da fabricante, a região poderá demandar aproximadamente 250 aeronaves dessa categoria nas próximas duas décadas. A instalação de uma estrutura industrial permanente na Índia permitiria à Embraer disputar parte desse mercado com produção mais próxima dos clientes, embora a estimativa não corresponda a encomendas já contratadas.

O cenário, entretanto, está longe de assegurar uma vantagem brasileira. A Lockheed Martin mantém uma relação consolidada com a Força Aérea indiana, que já opera doze aeronaves C-130J, e possui uma cadeia industrial estabelecida no país por meio da Tata. A fabricante americana propõe ampliar essa estrutura, com parte da produção realizada em território indiano. Além disso, o próprio C-390 utiliza motores V2500-E5 fabricados pela International Aero Engines, consórcio que inclui a americana Pratt & Whitney. A presença de tecnologia americana na aeronave brasileira reduz a possibilidade de apresentar o modelo como completamente independente dos Estados Unidos. As relações militares entre Washington e Nova Déli também permanecem ativas, apesar das divergências comerciais.

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O resultado da concorrência dependerá de uma combinação de desempenho operacional, preço, conteúdo nacional, transferência de tecnologia e estratégia de defesa. Mas a disputa ocorre em um momento no qual a nacionalidade dos fornecedores e o risco de dependência tecnológica ganharam relevância nas relações internacionais. Para a Embraer, a possibilidade é conquistar um contrato bilionário e estabelecer uma nova base de expansão na Ásia. Para a Índia, a escolha envolve uma decisão industrial e estratégica de longo prazo. A questão é saber se o desgaste com Washington terá algum peso adicional na avaliação de uma proposta apresentada por uma empresa brasileira contra uma das maiores fabricantes de armamentos dos Estados Unidos.