Como as novas ondas da Covid-19 impactaram os empregos dos EUA

Além de o conflito político no Capitólio dos Estados Unidos, os mercados amanheceram essa quinta-feira, 7, com o olhar voltado para os dados divulgados pelo Departamento de Trabalho sobre os pedidos de seguro desemprego na semana encerrada no dia 2 de janeiro. A informação é um importante termômetro sobre de que forma as novas altas no número de infectados pelo coronavírus está impactando a economia em um momento em que a população americana já começou a ser vacinada.

De acordo com os dados revisados, na última semana de dezembro foram 787 mil pedidos de seguro desemprego, 3 mil a menos que o nível da revisão anterior. Essa é uma boa notícia, uma vez que os mercados esperavam um aumento para 800 mil requisições. Além disso, a média móvel de quatro semanas ficou em 818.750, 18.750 a menos que a média revisada na semana anterior. Na sexta-feira, saem os dados do Payroll, que consolidam o comportamento do mercado de trabalho.

O número abaixo do esperado nos pedidos de auxílio significa que o caminho fiscalista adotado pelos Estados Unidos, de estimular a economia por meio de pacotes fiscais, está dando bons resultados. No final de 2020, em meio aos questionamentos de Donald Trump sobre a legitimidade das eleições, ele enfim aprovou mais um pacote de auxílio fiscal após inicialmente negar a assinatura. A um valor de 600 dólares, que totalizará 900 bilhões para os cofres públicos, o pacote se mostra fundamental para impulsionar a economia americana nos próximos meses.

“Havia uma preocupação do mercado de que o desemprego se desaceleraria por conta do aumento de novos casos do coronavírus, e isso não aconteceu de forma muito relevante”, diz Thomás Gibertoni, economista da Portofino Multi Family Office. Somada à confirmação do congresso americano sobre vitória do democrata Joe Biden, esses dados trazem otimismo para os investidores que esperam que o mercado financeiro americano entre em um novo ciclo de altas.