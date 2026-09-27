Como as bets afetam as empresas brasileiras, segundo empresário à frente de empresa quase centenária

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A Condor enfrenta um cenário de desafios com juros altos, inflação e redução do consumo no varejo, impactado por novos hábitos como bets e canetas emagrecedoras. A empresa detalha suas estratégias para crescimento, incluindo investimentos recordes, foco em higiene bucal e planos ambiciosos de exportação. Entenda como a Condor se adapta a este momento de mercado e garante sua expansão.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Como o senhor descreve o momento atual dos negócios para a Condor? Vivemos um momento desafiador, que combina juros altos e inflação dos derivados do petróleo com redução do consumo no varejo alimentar, que é o nosso principal canal de vendas. As bets e as canetas emagrecedoras, por exemplo, estão dividindo o bolo do consumo.

De que forma isso ocorre? No caso das bets, é um dinheiro que some. Não há outra maneira de descrever. É uma parte da renda das pessoas que deixa de ir para o consumo. Quanto às canetas emagrecedoras, se estivermos falando de um consumidor de classe média que ganha por volta de 5 000 reais por mês, isso significa que quase um terço da renda dele vai para comprar o medicamento. Sobra menos para comprar outros produtos.

O que a Condor tem feito para crescer nesse cenário? Seguimos com nossa estratégia de conquistar novos clientes, de lançar produtos e de manter o nível de investimentos. Normalmente, investimos entre 20 milhões e 25 milhões de reais por ano para evitar a depreciação dos nossos ativos. Neste ano, serão 43 milhões de reais, pois compramos um novo centro de distribuição.

Todas as linhas de produtos recebem o mesmo foco dos investimentos? Depende do momento. Atual­mente, por exemplo, o negócio de higiene bucal está mais aderente ao nosso posicionamento, pois temos produtos mais baratos que os dos concorrentes, e que vão bem em um cenário em que o dinheiro das famílias está mais curto.

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A Condor tem um portfólio extenso de produtos. É preciso sempre lançar mais? Sim, isso nos ajuda a crescer. Todo ano, lançamos entre quarenta e cinquenta produtos, incluindo licenciamentos.

Qual é a estratégia de exportação? Estamos em vinte países, com foco na América Latina. Nos próximos cinco anos, queremos que as exportações passem de 7% para 15% das nossas vendas.

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Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30