ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como as bets afetam as empresas brasileiras, segundo empresário à frente de empresa quase centenária

'Aposta em bets é um dinheiro que some', diz Alexandre Wiggers, presidente da Condor

Por Diogo Schelp, de São Bento do Sul (SC) 27 set 2026, 08h00
Wiggers: “Na higiene bucal, temos produtos baratos, que vão bem quando o dinheiro está mais curto”
Wiggers: “Na higiene bucal, temos produtos baratos, que vão bem quando o dinheiro está mais curto” (Marcelo Metzger/Divulgação)
Continua após publicidade
Como as bets afetam as empresas brasileiras, segundo empresário à frente de empresa quase centenária Priorizar nos meus resultados Google

Como o senhor descreve o momento atual dos negócios para a Condor? Vivemos um momento desafiador, que combina juros altos e inflação dos derivados do petróleo com redução do consumo no varejo alimentar, que é o nosso principal canal de vendas. As bets e as canetas emagrecedoras, por exemplo, estão dividindo o bolo do consumo.

De que forma isso ocorre? No caso das bets, é um dinheiro que some. Não há outra maneira de descrever. É uma parte da renda das pessoas que deixa de ir para o consumo. Quanto às canetas emagrecedoras, se estivermos falando de um consumidor de classe média que ganha por volta de 5 000 reais por mês, isso significa que quase um terço da renda dele vai para comprar o medicamento. Sobra menos para comprar outros produtos.

O que a Condor tem feito para crescer nesse cenário? Seguimos com nossa estratégia de conquistar novos clientes, de lançar produtos e de manter o nível de investimentos. Normalmente, investimos entre 20 milhões e 25 milhões de reais por ano para evitar a depreciação dos nossos ativos. Neste ano, serão 43 milhões de reais, pois compramos um novo centro de distribuição.

Siga

Todas as linhas de produtos recebem o mesmo foco dos investimentos? Depende do momento. Atual­mente, por exemplo, o negócio de higiene bucal está mais aderente ao nosso posicionamento, pois temos produtos mais baratos que os dos concorrentes, e que vão bem em um cenário em que o dinheiro das famílias está mais curto.

Continua após a publicidade

A Condor tem um portfólio extenso de produtos. É preciso sempre lançar mais? Sim, isso nos ajuda a crescer. Todo ano, lançamos entre quarenta e cinquenta produtos, incluindo licenciamentos.

Qual é a estratégia de exportação? Estamos em vinte países, com foco na América Latina. Nos próximos cinco anos, queremos que as exportações passem de 7% para 15% das nossas vendas.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30

Publicidade
TAGS:
Entrevista
Gestão
Negócios
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).