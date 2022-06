Como a Rússia aumentou exportação de petróleo à Europa em plena guerra

Apesar das sanções ao combustível Russo por causa da guerra na Ucrânia, a quantidade de petróleo bombeado para o território europeu aumentou 14% entre janeiro e abril, segundo relatório da Argus Media, consultoria especializada no setor. No mês de abril, a estimativa geral aponta para a exportação de 857 mil barris de petróleo por dia para a Europa, uma elevação em mais de 100 mil ao ser considerado o nível de exportação em janeiro de 2022. O que está estimulando o aumento é, sobretudo, a demanda conjunta da Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Polônia e Alemanha.

Embora parte dos países membros da União Europeia tenham embargado o petróleo da Rússia — pela pouca ou nenhuma dependência — a soma da demanda e fornecimento para os países mais dependentes, na prática, não deixou os níveis gerais de exportação russa para a Europa diminuir, como desejado e defendido pelas lideranças do bloco. “O embargo acabou tendo um efeito contrário. A Rússia aumentou a quantidade de exportações, e, consequentemente, a margem de lucro com esses barris (…) O Putin chegou a comentar que essas ‘sanções do inferno’ impostas pelos países ocidentais acabaram fracassando. Se o ocidente aumenta o embago à Rússia, isso faz com que os países tenham uma inflação ainda mais descontrolada (com os preços dos combustíveis). Isso contribuiu para tempestade perfeita, onde o embargo, além de não ter o efeito esperado sobre a Rússia, afetou a inflação dos países (no ocidente)”, avalia o especialista em finanças, Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos.

Enquanto os Estados Unidos e o Canadá proibiram as importações do petróleo russo, a União Europeia (UE) anunciou um embargo gradual. Os 27 estados-membros chegaram ao acordo de proibir, até o final de 2022, as importações marítimas de petróleo bruto e produtos petrolíferos (refinados). O petróleo fornecido por oleodutos (via terrestre) está “temporariamente” isento das sanções, uma reivindicação de países como Hungria e Eslováquia – sem fronteira marítima e altamente dependente do petróleo russo.

O oleoduto Druzhba (administrado pela estatal russa Transneft) é o principal fornecedor terrestre para as refinarias dos países do bloco europeu (sem litoral), que ainda estão demandando o combustível russo. Alemanha e Polônia já concordaram em fechar as torneiras até o final de 2022, porém, os outros países dificilmente encontrarão soluções de curto prazo para a garantir a independência do combustível da Rússia. A República Tcheca e a Eslováquia levantaram a proposta de embargo total em até três anos. Hungria, por sua vez, apontou para necessários quatro anos.

Na análise por países, segundo a estimativa da Argus Media, a Alemanha foi o único dos cincos principais demandantes a reduzir as importações desde o início da guerra. Até o final de abril, os outros países dependentes aumentaram ou mantiveram níveis de importações próximos do período pré-guerra. Em complemento, a oferta do combustível russo apresenta vantagem econômica para os países importadores, atualmente. O preço de referência global (petróleo Brent) está acima dos 120 dólares por barril, já o petróleo dos Urais (bombeado na Rússia) está sendo negociado abaixo dos 100 dólares.