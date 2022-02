Como a ômicron contribuiu com o pior janeiro da indústria automobilística

A indústria automobilística enfrenta diversos desafios para retomar a produção. Afetada pela forte crise de componentes para a montagem dos veículos, em janeiro deste ano o setor enfrentou mais uma consequência da Covid-19 na produção. A chegada da ômicron no país fez disparar os números de afastamentos nas linhas de montagem e na revenda de veículos por causa de casos positivos de Covid-19. No mês, a produção de veículos foi de 145,4 mil unidades, 27,4% menor que em janeiro do ano passado. Segundo a Anfavea, associação do setor, esta foi a produção mais baixa da indústria em 19 anos.

O índice de absenteísmos nas fábricas ficou entre 6% e 7% em janeiro. A Anfavea destaca que ao contrário de outros períodos da pandemia, nenhuma linha de montagem parou. Porém, com menos gente trabalhando, o ritmo ficou mais lento. “Foi um mês de recorde nas infecções por covid-19 no país e de chuvas acima da média para o período, o que afetou a produção dos fornecedores e dos fabricantes de veículos, e ainda afastou clientes das concessionárias”, destacou o Presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

A vendas internas também sofreram as consequências da falta de oferta e de problemas no varejo. No total, 126,5 mil autoveículos foram emplacados, um recuo de 26,1% sobre janeiro do ano anterior. Segundo a Anfavea, também há outros dois fatores que influenciaram a produtividade. Uma foi o mês mais curto, com média de 17 dias úteis, se levadas em conta as férias coletivas prolongadas em boa parte das fábricas. O outro é a mudança no sistema de registro de veículos em estoque, que atrasou alguns licenciamentos. “O Renave desburocratizou e trouxe maior segurança ao processo digital de licenciamento. A curva de aprendizado de todos os agentes envolvidos nessa operação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) atrasou alguns licenciamentos de carros vendidos em janeiro, mas a situação já está normalizada, refletindo em números melhores de emplacamentos neste início de fevereiro”, acrescentou o dirigente.

Segundo a Anfavea, as exportações cresceram no período, menos afetadas pelos problemas internos com a ômicron. Ao todo, foram 27,6 mil unidades foram embarcadas, o que representou um crescimento de 6,6% em relação a janeiro de 2021.