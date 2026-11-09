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Como a Nvidia pretende apurar a suspeita de espionagem envolvendo seu CEO

Conselho de administração e assessores externos analisam relatos sobre o executivo Jensen Huang após admissão de infidelidade conjugal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h55 | Atualizado em 9 nov 2026, 15h56
Homem asiático de cabelos grisalhos, óculos e jaqueta de couro preta, gesticulando com as mãos enquanto fala. Ao fundo, o logotipo verde e o nome NVIDIA em branco sobre um painel escuro
Jensen Huang (Kiyoshi Ota/Bloomberg/Getty Images)
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Como a Nvidia pretende apurar a suspeita de espionagem envolvendo seu CEO Priorize VEJA no Google

A Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente para avaliar relatos de que seu fundador e presidente-executivo, Jensen Huang, teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A decisão ocorreu após reportagens indicarem um suposto relacionamento entre o empresário e a executiva chinesa Alice Huang, acusado de ser utilizado para obter informações confidenciais em favor do governo de Pequim.

O conselho de administração da companhia declarou que não identificou motivos para acreditar que segredos industriais da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidos. A apuração será conduzida sob a supervisão de conselheiros independentes e contará com a assistência de assessores jurídicos externos. Em mensagem enviada no domingo, 8, a funcionários, acionistas e membros do conselho, Jensen admitiu infidelidade à esposa e pediu desculpas à sua família. Ele prometeu colaborar integralmente com os trabalhos de investigação sobre os riscos mencionados nas reportagens jornalísticas.

Qual é a posição das autoridades e do governo chinês?

Segundo reportagem do New York Times, citada pela agência Reuters com base em fontes com conhecimento do caso, autoridades americanas concluíram que a executiva atuava em favor da inteligência da China. Por outro lado, o governo chinês nega integralmente as acusações de envolvimento em ações de espionagem. Em sua comunicação oficial, o presidente da Nvidia não confirmou nem a identidade da mulher com quem se relacionou nem as acusações de espionagem descritas pela imprensa. Alice Huang não respondeu aos pedidos de comentário e sua localização exata não foi determinada.

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Grupo de sete pessoas em um evento corporativo. Em primeiro plano, uma mesa de madeira com taças de vinho, pratos com sobremesas e arranjos de plantas. Ao fundo, um homem de terno preto, um homem de jaqueta de couro preta e óculos, e uma mulher de blazer rosa sorrindo. Outros convidados conversam em segundo plano, em um ambiente moderno com teto geométrico e escadas.
Foto mostra Jensen Huang, CEO da Nvidia (sendado à mesa à esq.) com mulher identificada como a empresária Alice Huang, suspeita de ser espiã chinesa. – (X/Reprodução)
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Quais são os próximos passos da auditoria interna?

A apuração independente examinará os possíveis riscos à segurança da empresa gerados pelas acusações. O executivo chefe assumiu a responsabilidade por suas escolhas pessoais na mensagem divulgada internamente, reafirmando que atuará em conjunto com os investigadores. Os trabalhos conduzidos pelos conselheiros independentes visam esclarecer as circunstâncias do caso sem que o conselho veja, até o momento, indícios de vazamento de segredos estratégicos. A apuração segue em andamento para verificar todas as ramificações trazidas a público pelos relatos da imprensa internacional.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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