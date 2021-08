Como a nova plataforma de negociação do PayPal abala o Robinhood

Com os juros americanos próximos a zero e o excesso de liquidez de recursos ofertada pelo governo americano durante a crise da Covid-19, o investidor do varejo correu para a bolsa de valores durante a pandemia. Plataformas de negociação de ativos como Robinhood, que permite a compra de frações de ações de grandes empresas por preços baixíssimos e sem cobrança de corretagem, explodiram. Nesta segunda-feira, 30, no entanto, os papeis da companhia sofrem efeito reverso após a notícia de que a empresa de pagamentos PayPal está se preparando para lançar um novo produto que fará frente ao carro-chefe do Robinhood.

Nesta segunda-feira, as ações do PayPal subiram 3,64% na Nasdaq, a bolsa americana de tecnologia, enquanto as ações do Robinhood caíam 6,89%. Nos últimos cinco dias, o PayPal subiu 3,42% enquanto o Robinhood caiu 6,06%. Por trás deste movimento está justamente a disputa pelo pequeno investidor, o qual o PayPal está se preparando para atrair com o lançamento de uma plataforma de compra e venda de ações, conforme informou reportagem do veículo de comunicação americano CNBC.

Algumas divulgações recentes da companhia reforçam a tese das novas investidas da empresa que tem sede na Califórnia. Na semana passada, foi anunciada a ampliação de sua plataforma para compra, venda e armazenagem de criptomoedas para o Reino Unido — o serviço fora lançado no ano passado nos Estados Unidos.

Este mês, o PayPal contratou Rick Hagen, ex-presidente da Ally Invest e experiente na indústria de corretagem, para assumir como CEO da divisão “Investir no PayPal”, recém criada. A nova plataforma de corretagem provavelmente não será lançada neste ano, mas já promete ser bastante atraente. Afinal, os últimos resultados da empresa apontam que em 2021 o PayPal possuía 403 milhões de contas ativas, ante 21,3 milhões de usuários ativos do Robinhood – um oceano e tanto de pessoas que podem se tornar novos investidores.