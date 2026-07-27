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Economia

Como a melhora na percepção da economia ajuda Lula na disputa contra Flávio, segundo pesquisa

Levantamento BTG/Nexus aponta que petista abre 9 pontos de vantagem sobre filho de Jair Bolsonaro no primeiro turno

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 08h34 | Atualizado em 27 jul 2026, 08h39
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
A diferença entre os dois passou de 6 para 9 pontos percentuais em apenas 15 dias (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Como a melhora na percepção da economia ajuda Lula na disputa contra Flávio, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa BTG/Nexus publicada nesta segunda-feira, 27, mostra uma leve melhora na percepção da economia brasileira ao mesmo tempo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abre vantagem sobre o Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto. São nove pontos de vantagem no primeiro turno. No segundo turno, a diferença também aumentou, mas em menor intensidade, avançando 1 ponto percentual com 4 pontos de vantagem.

A pesquisa aponta que o percentual de entrevistados que considera a economia melhor no governo Lula do que na gestão de Jair Bolsonaro subiu de 38%, na pesquisa divulgada em 13 de julho, para 40% no levantamento de 27 de julho.

Já a parcela dos entrevistados que avalia a situação econômica atual como pior do que no governo Bolsonaro caiu de 44% para 42%. Outros 13% afirmaram que a economia está igual, enquanto 4% não souberam responder.

A percepção sobre a economia também melhorou no levantamento. Em 13 de julho, 53% dos entrevistados classificavam a situação econômica como ruim ou péssima. Agora, esse percentual recuou para 49%, uma queda de 4 pontos percentuais.

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Ao mesmo tempo, o grupo que considera a economia ótima ou boa passou de 15% para 18%, avanço de 3 pontos percentuais. A avaliação regular variou de 31% para 32%, enquanto 2% dos entrevistados não souberam responder.

Intenção de votos

No mesmo período, Lula ampliou sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro nas intenções de voto para o primeiro turno. A diferença entre os dois passou de 6 para 9 pontos percentuais em apenas 15 dias.

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No cenário de primeiro turno, Lula avançou de 40% para 42%, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 34% para 33%. Já na simulação de segundo turno, Lula manteve 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 44% para 43%, ampliando a vantagem do petista de 3 para 4 pontos percentuais.

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