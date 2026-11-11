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Como a crise do Ueno Bank afeta as empresas brasileiras no Paraguai

Setor têxtil representa 39% das empresas brasileiras que atuam no Paraguai e acompanha com cautela a quebra da instituição

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 14h02 | Atualizado em 11 nov 2026, 14h02
Seis policiais com uniformes escuros, coletes verde-limão e bonés pretos estão parados em frente a um prédio branco com a inscrição bueno bank acima da entrada principal, que possui toldos pretos. Eles observam a rua, com expressões sérias, em um dia claro.
Até o momento, as autoridades paraguaias já devolveram 93% do montante devido aos clientes do Ueno Bank (AFP/AFP)
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A crise do Ueno Bank gerou apreensão e cautela entre as empresas brasileiras que atuam no Paraguai, mas, até o momento, não foram registrados impactos concretos sobre suas operações. A corrente comercial (exportações mais importações) do país com o Brasil soma 6,7 bilhões de dólares no acumulado do ano até outubro. A cifra é 8% maior que a do mesmo período de 2026, cabendo ao Brasil um saldo positivo nas transações de 581 milhões de dólares. 

Entre as 230 empresas brasileiras que mantêm fábricas no Paraguai, um dos destaques é a indústria têxtil, que reúne 90 companhias. O setor representa 39% das empresas brasileiras que atuam no Paraguai, a maior concentração setorial entre os negócios brasileiros no país vizinho. Segundo Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), nenhuma empresa do segmento de confecção relatou prejuízos diretos com a quebra do Ueno Bank.

No entanto, Pimentel afirma que o prejuízo direto não é a principal preocupação das companhias brasileiras. “Mesmo empresas sem relação direta com a instituição podem ser afetadas se clientes ou fornecedores tiverem dificuldades para pagar ou receber. Se a crise de confiança se prolongar, o crédito pode ficar mais restrito e decisões de investimento, adiadas”, disse Pimentel a VEJA nesta quarta-feira 11.

Ele avalia que as empresas brasileiras que vendem diretamente para o mercado paraguaio tendem a ser mais impactadas. Segundo o dirigente, as operações voltadas à exportação devem sentir menos os efeitos sobre a demanda local, mas também dependem do funcionamento dos pagamentos, do crédito e dos fornecedores no país.

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“Por isso, percebemos maior cautela nas decisões empresariais. Seguimos em contato com as empresas e acompanhando a normalização dos pagamentos e os possíveis efeitos sobre o crédito e a demanda no Paraguai”, afirmou o presidente da Abit.

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O que dizem as empresas que atuam no Paraguai?

Entre as empresas brasileiras com operações no país está a Lupo, conhecida pela produção de meias e roupas de moda fitness. A companhia possui uma fábrica no Paraguai e, até o momento, não identificou problemas relacionados ao episódio. Em nota, a empresa informou que suas operações no país seguem normalmente, sem impactos decorrentes dos recentes acontecimentos envolvendo o sistema financeiro paraguaio.

A companhia também esclareceu que não mantém relacionamento bancário com o Ueno Bank e que suas operações financeiras no Paraguai são realizadas por meio de outra instituição, sem relação com o caso. “A Lupo reforça que suas atividades no país permanecem inalteradas”, diz a empresa.

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Outra companhia brasileira com atuação no Paraguai é a Wyda, marca de embalagens plásticas que iniciou suas operações no país em 2019. A empresa afirma que acompanha de perto os acontecimentos envolvendo o Ueno Bank, onde mantém uma unidade. “Até o momento, a crise não afetou as operações do Grupo no país. O Grupo Wyda segue atento à evolução do cenário e aos seus possíveis desdobramentos”, informa a companhia.

Em suma, as empresas brasileiras que fazem negócios no Paraguai monitoram os desdobramentos da crise sem relatar prejuízos diretos até o momento. O cenário ainda é de cautela, enquanto pessoas físicas e jurídicas que tinham dinheiro no Ueno Bank aguardam a devolução dos valores cobertos pelo fundo garantidor paraguaio.

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Entenda a crise do Ueno Bank

O Banco Central do Paraguai interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, após identificar problemas de solvência, e congelou os depósitos de centenas de milhares de paraguaios. Três dias depois, o então presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi destituído em um processo de impeachment e ficou em prisão preventiva. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.

Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos por meio do fundo de garantias. Até o momento, as autoridades paraguaias já devolveram 93% do montante devido aos clientes do Ueno Bank com direito à cobertura estatal. O valor máximo a ser pago é de 228,3 milhões de guaranis, o equivalente a 204 mil reais pela cotação comercial desta quarta-feira, 11.

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Mesmo para as empresas contempladas pelo programa de garantias, o limite de 228,3 milhões de guaranis (ou 204 mil reais) significa que nem todos os depósitos estão cobertos, o que pode gerar prejuízos para companhias paraguaias.

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