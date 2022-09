Como a convocação de reservistas pode ser tiro no pé da economia russa

Há exatamente uma semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou 300 mil homens para servir o exército na guerra na Ucrânia. A decisão de Putin tem custos econômicos altos para o país que já sofre para encontrar mão de obra qualificada diante dos baixos índices de desemprego. Em julho, apenas 3,9% das pessoas estavam sem trabalho, o número mais baixo da série histórica.

Diante da perspectiva de perda de funcionários para a guerra, as empresas estão se mobilizando, como por exemplo orientando os funcionários a trabalharem em casa para não serem alistados nos escritórios. Afinal, a população economicamente ativa do país já é pequena e a Rússia enfrenta ainda a falta de trabalhadores devido à emigração de russos para fugir da guerra desde o seu início, principalmente dos chamados “cérebros”, pessoas com nível de formação educacional mais alto, o que prejudica mais a economia russa.

Além das empresas e do mercado de trabalho em geral ser prejudicado pela convocação de Putin, as famílias tendem a ficar economicamente fragilizadas já que o integrante que contribui com a renda passará a lutar no exército russo, mesmo que o governo aumente a concessão de benefícios a elas.

Especialistas afirmam que o nível de segurança para o consumo deve cair e causar uma contração a mais de até 0,5% do PIB do país. A Bloomberg Economics estima que a convocação pode agravar também a inflação do país, atualmente em 14,3% nos últimos 12 meses de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI).