Como a Cedae virou catalisador de mortes e casos de Covid-19 no Rio

Em meio ao processo de concessão à iniciativa privada, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) do Rio de Janeiro convive diariamente com confirmações de casos e até mesmo morte de funcionários pelo novo coronavírus. Segundo a companhia, três óbitos de trabalhadores foram confirmados em decorrência da enfermidade – há, pelo menos, outras seis mortes sendo investigadas no momento. Mas o número pode ser ainda maior. O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o Sintsama, contabiliza 11 óbitos de funcionários da estatal por Covid-19, além de outras duas mortes de prestadores de serviços terceirizados. Mais de 200 pessoas foram afastadas do serviço em decorrência do vírus. O clima é de apreensão no corpo técnico da empresa e funcionários da companhia garantem que os números crescem paulatinamente com o passar dos dias.

A divergência entre a quantidade de mortos se dá, na visão da Cedae, porque o sindicato tem “inflado” os números de vítimas fatais da doença, contabilizando pessoas que não faziam mais parte do quadro. O sindicato, por sua vez, acusa a empresa de ter demorado a propor ações para o combate ao vírus, o que facilitou o contágio, sobretudo, em uma das sedes corporativas da companhia de saneamento. “Os funcionários estão apavorados. Do prédio onde trabalha a diretoria, já morreram quatro. E a doença foi se espalhando para outros setores”, diz Humberto Lemos, presidente do Sintsama. “O trabalhador não visualiza uma linha direta para o caso de faltar um EPI (equipamento de proteção individual), máscara de proteção ou álcool em gel. Os testes ainda não chegaram a 10% da equipe”. A Cedae confirma que 300 trabalhadores foram testados para identificar a presença do vírus. Ao levar em consideração que a empresa detém mais de 5.600 funcionários, o número de testes é pouco superior a 5% em relação ao quadro completo. Nas próximas semanas, um lote de 800 testes deve chegar à companhia.

Em nota, a Cedae afirma que “lamenta as perdas e está prestando assistência aos familiares neste momento tão doloroso” e que está “tomando todas as medidas para cuidar dos mais de cinco mil empregados da Companhia e, também, está empenhada em garantir o serviço de qualidade nesse momento difícil para todos, pois a empresa sabe do trabalho fundamental para a saúde e a qualidade de vida da população.” Desde março, a companhia afirma ter mudado uma série de rotinas e estabeleceu diversos protocolos para preservar a saúde dos funcionários e clientes, como distribuição de máscaras para todos os empregados, afastamento provisório de quem apresenta algum sintoma ou teve contato com suspeito de estar com a Covid-19, disponibilização de álcool em gel, entre outras ações.

A trágica situação que chegou à empresa, reflexo de precariedade, mostra a importância de investimentos no setor de saneamento. Hoje, mais de 35 milhões de brasileiros ainda vivem sem água tratada. Para alguns especialistas, a situação da Cedae é uma mostra do atraso nos investimentos do estado do Rio de Janeiro para melhorias no tratamento de água e esgoto. “O Rio de Janeiro investiu pouco nos últimos anos. Há vários municípios grandes, principalmente na Baixada Fluminense, onde a coleta é muito ruim”, diz Édison Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. O presidente da Cedae, Renato Espírito Santo, afirmou numa videoconferência organizada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) que a empresa passará por um processo de concessão à iniciativa privada. Segundo ele, o quadro de funcionários, hoje de 5,6 mil pessoas, deve ser diminuído em 80%, o que preocupa os trabalhadores da empresa, que convivem com o medo do contágio do coronavírus e da demissão.

O processo de concessão, porém, está enroscado. Em abril, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, decidiu adiar para 2021 parte dos leilões de saneamento que inicialmente eram previstos para este ano. A licitação da Cedae, no entanto, segue prevista para novembro. O banco de fomento dividiu o leilão da empresa em quatro blocos e espera atrair 32,5 bilhões de reais em investimentos da iniciativa privada para universalizar do acesso à água no estado em 14 anos e do esgoto em até 20 anos. “Essa modelagem que o BNDES fez está nas mãos do governador Wilson Witzel há bastante tempo. O problema é que, conforme o tempo está passando, as crises vão se sucedendo e as oportunidades são perdidas. A Cedae, do ponto de vista técnico, é uma empresa que precisa de muitos recursos para poder compensar esse histórico de falta de investimentos”, diz Carlos. O BNDES ficou responsável pela modelagem de venda da Cedae como uma das condições estabelecidas ao governo fluminense para ingresso ao Regime de Recuperação Fiscal proposto pela União em 2017.