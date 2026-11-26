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Em jantar exclusivo em São Paulo, a NewCo reuniu lideranças empresariais brasileiras e o vice-ministro de Energia de Omã para debater investimentos bilaterais em mineração, agronegócio e logística. O intercâmbio comercial entre os dois países já se aproxima de 2 bilhões de dólares.

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O vice-ministro de Energia e Minerais de Omã, Mohsin Hamed Saif Al Hadhrami, e representantes do governo omanense se reuniram nesta semana, na capital paulista, com lideranças empresariais brasileiras para discutir oportunidades de cooperação bilateral. O jantar exclusivo foi organizado pela NewCo, boutique internacional de networking.

As conversas focaram em possibilidades de investimento em setores como mineração, logística, química e agronegócio. As frentes de expansão estão ligadas especialmente à agenda Oman Vision 2040, plano estratégico do país árabe voltado ao desenvolvimento sustentável.

Além do debate sobre parcerias comerciais, o evento contou com especialistas que apresentaram análises sobre o cenário político e econômico do Brasil. O encontro ocorre em meio à expectativa de crescimento contínuo no intercâmbio entre os dois países — apenas em 2025, a corrente de comércio bilateral movimentou cerca de 1,99 bilhão de dólares, segundo dados consolidados da balança comercial.

Promovido pela fundadora da NewCo, Martha Leonardis, o jantar reflete o modelo de negócios da empresa, voltado a conectar investidores, redes de influência e estratégias de posicionamento executivo. Com escritórios em São Paulo e Lisboa, a boutique de negócios planeja expandir suas operações para o Chile e o Oriente Médio nos próximos meses.