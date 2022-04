Comitê da Petrobras aprova José Mauro Coelho para a presidência da empresa

É um primeiro passo. Depois de mostrar resistência à indicação do economista Adriano Pires para a presidência da Petrobras, o Comitê de Pessoas da empresa recomendou a aprovação de José Mauro Ferreira Coelho para ocupar o posto. O conselho não viu impedimentos formais para que o indicado tome posse, indicando, ainda, que Coelho atende a requisitos necessários para ocupar o cargo.

O governo corria contra o tempo para indicar um novo mandatário para a estatal de petróleo antes da reunião do conselho, marcada para esta quarta-feira, 13. Coelho é ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e foi indicado por Jair Bolsonaro como novo presidente da Petrobras depois da demissão do general Joaquim Silva e Luna do comando da empresa. Coelho é o atual presidente do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA).

Em paralelo, o governo indicou Márcio Weber, já membro da estatal, para presidir o Conselho de Administração da empresa. As escolhas se deram após as desistências de Pires e do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, de assumirem os cargos de presidente da estatal e do conselho, respectivamente.

Os novos indicados não terão vida fácil — e terão seus trabalhos observados a lupa. Como mostrou VEJA, o presidente demitido da estatal revelou as pressões sofridas em torno do aumento dos preços dos combustíveis. “As pressões sempre foram crescentes. Em torno do preço dos combustíveis, por troca de diretores. Foram todas absorvidas, nunca cedidas. Nenhuma. Essas resistências foram crescendo, foram feitas algumas sinalizações públicas. Mas eu não abandonaria o campo de batalha. Não me senti surpreendido com o desfecho. A forma me surpreendeu um pouco”, disse Silva e Luna.