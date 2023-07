Comissão do Senado aprova nomes de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino no BC

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por 23 votos a dois o economista Gabriel Muricca Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. Para confirmar a indicação, o nome precisa passar pelo plenário da casa, onde precisa de ao menos 41 votos dos senadores. Galípolo deve ocupar o cargo por quatro anos, até 2027, com possibilidade de recondução por igual período.

Em uma apresentação moderada, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda citou por algumas vezes o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizando harmonia com o comandante da autarquia, que virou alvo do governo petista pelo atual patamar da taxa de juros (13,75% ao ano). Galípolo afirmou que o país vive um momento para equilibrar a política monetária (do BC) e fiscal (do governo) olhando para o crescimento do país. “Todas as medidas que foram tomadas, já com a queda dos juros futuros, vêm contribuindo para um cenário que pode estimular investimentos e crescimento.”

O economista também disse que a equipe econômica do governo trilha o “caminho mais difícil” para lidar com os problemas sistêmicos e ter sustentabilidade “econômica, social e ambiental”. Ele fez acenos ao poder legislativo e judiciário pela melhora do momento econômico no Brasil e destacou o trabalho do Ministério da Fazenda. “O debate republicano, à luz do sol, sobre os gastos tributários que derrubou e afastou muitas vezes advogar da tese que não existe alternativa e que o povo não cabe no Orçamento. O debate vem sendo feito de forma clara, democrática e republicana que é uma questão de escolha”, declarou. Questionado sobre uma possível redução no atual patamar dos juros, Galípolo se contentou a dizer que há uma sinalização de corte pelo mercado financeiro prevista pela taxa de juros futuros.

Além de Galípolo, o Senado também aprovou a promoção do advogado Ailton Aquino dos Santos, servidor de carreira da autarquia, para a diretoria de fiscalização. Foram 24 votos favoráveis à indicação e apenas um contrário. Os nomes são uma forma de Lula aumentar sua influência na cúpula do BC. O atual patamar da taxa Selic é o grande ponto de tensão entre o governo e o BC. Na ocasião da formalização da indicação, Haddad disse que Galípolo poderia harmonizar a relação do Executivo com a autoridade monetária. Caso no plenário do Senado, Galípolo já participará da próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), quando é esperado um corte na Selic, em agosto.

A indicação de Galípolo conta com a relatoria do senador Otto Alencar (PSD-BA), aliado de Lula. Segundo o parecer, Galípolo já demonstrou seu “alto nível de qualificação” para justificar a indicação. Também afirma que o economista tem “larga experiência em cargos públicos” e “sólida formação acadêmica”. O economista têm encontrado diversos senadores nas últimas semanas e espera não encontrar barreiras para ter seu nome aprovado.

Continua após a publicidade

Siga