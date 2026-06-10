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O alerta para negociações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos

Comércio entre Brasil e EUA cai 14,3% em 2026, décimo mês consecutivo de queda

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 13h43 | Atualizado em 10 jun 2026, 14h23
TAXA MENOR - Exportações: aviões, aço, suco e petróleo foram poupados
 (Porto de Santos/.)
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O comércio entre Brasil e Estados Unidos segue em desaceleração em 2026. De acordo com o Monitor do Comércio Brasil-EUA, elaborado pela Amcham Brasil, a corrente de comércio bilateral somou cerca de 29 bilhões de dólares entre janeiro e maio, uma queda de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O resultado reflete a retração tanto das exportações brasileiras para o mercado norte-americano quanto das importações de produtos dos Estados Unidos. Nos cinco primeiros meses do ano, as vendas brasileiras aos EUA totalizaram 14 bilhões de dólares, recuo de 16% na comparação anual e o menor valor para o período desde 2022. Já as importações caíram 12,6%, somando 15,5 bilhões de dólares. Com isso, o déficit brasileiro na balança comercial bilateral aumentou 43,3%, alcançando 1,5 bilhão de dólares.

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Entre os principais fatores que explicam o desempenho mais fraco das exportações estão as quedas nas vendas de petróleo bruto, café não torrado, produtos semiacabados de ferro ou aço e celulose. Do lado das importações, houve redução nas compras de motores e máquinas, aeronaves e partes, além de óleos brutos de petróleo.

Somente em maio, as exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram 3,1 bilhões de dólares, uma retração de 14% na comparação com o mesmo mês de 2025. O resultado marcou o décimo mês consecutivo de queda das vendas ao mercado norte-americano. As importações também recuaram 11%, registrando o sexto mês seguido de retração. “O comércio bilateral continua operando abaixo do seu potencial. Os resultados no acumulado de 2026 reforçam a importância de avançar nas negociações em curso para evitar novas tarifas e criar condições para a retomada do comércio entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

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O dado chama atenção porque contrasta com o desempenho geral do comércio exterior brasileiro. Enquanto as exportações totais do país cresceram 8,7% entre janeiro e maio, os embarques destinados aos Estados Unidos recuaram 16% no mesmo período. Entre os produtos sujeitos a sobretaxas adicionais, a queda foi ainda mais intensa, de 22,6%.

O cenário ocorre em meio às investigações conduzidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos  no âmbito da Seção 301. Caso as medidas sugeridas avancem, determinados produtos brasileiros poderão enfrentar tarifas adicionais de até 37,5%, reduzindo a competitividade nacional frente a concorrentes internacionais.

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