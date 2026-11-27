Ler Resumo





A nomeação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda animou o mercado e sinaliza foco no ajuste fiscal. Com trânsito livre com Lula e respaldo empresarial, o executivo do Bradesco terá a missão de conter a dívida pública e domar resistências no PT. Confira a análise completa em VEJA.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Bastou o nome de Luiz Carlos Trabuco Cappi ganhar força em Brasília para o pregão da quinta-feira 26, fechar em festa. Enquanto o presidente do Conselho de Administração do Bradesco se reunia com Luiz Inácio Lula da Silva, o Ibovespa disparava 6%, encerrando o dia perto dos 177 000 pontos, e o dólar recuava 1,25%, cotado a 5,74 reais. Ainda naquela tarde, confirmava-se o motivo da euforia: Trabuco havia aceitado o convite para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Lula, substituindo o atual titular da pasta, Dario Durigan. A reação dos investidores reflete a rara combinação reunida pelo executivo — trânsito direto com o presidente e forte respaldo entre empresários e agentes financeiros. Será exatamente dessa dupla credencial que ele precisará para enfrentar o maior desafio que o aguarda em Brasília: convencer o próprio governo a adotar as medidas fiscais necessárias para conter o avanço da dívida pública. Ao fazer a opção por um executivo desse nível, Lula dá um sinal claro de que pretende enfrentar os graves problemas econômicos do país. “É uma escolha certa”, disse a VEJA O economista e ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga. “Trabuco é um profundo conhecedor dos desafios que o país precisa enfrentar o quanto antes.”

A trajetória do profissional ajuda a explicar por que seu nome reúne credenciais raras para o posto. Formado em Filosofia e pós-graduado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo — uma bagagem pouco usual na Faria Lima —, o futuro ministro teve uma ascensão clássica na vida profissional. Filho de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro, cresceu em Marília, no interior paulista, e entrou no Bradesco como escriturário em abril de 1969, aos 17 anos. Quatro décadas depois, em março de 2009, chegou à presidência-executiva do banco, função que exerceu até 2018, antes de assumir o comando do Conselho de Administração.

Essa origem humilde funcionou como ponte natural com Lula, com quem construiu uma relação de confiança e diálogo franco. Nos últimos anos, foi inclusive um dos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS). Apelidado de Conselhão, ele é um órgão de assessoramento da Presidência da República que reúne representantes da sociedade civil para debater e sugerir políticas públicas.

Continua após a publicidade

Discreto por temperamento, Trabuco costuma medir palavras ao comentar a conjuntura econômica, mas suas convicções são conhecidas no mercado: defende o tripé macroeconômico instaurado desde o Plano Real — câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal. Em 2024, chegou a defender maior equilíbrio entre os programas assistenciais, bandeira histórica do PT, e as demais despesas do Orçamento, apontando como contraditório manter tamanha “densidade na proteção social” em um cenário de desemprego baixo.

Continua após a publicidade

No comando da Fazenda, Trabuco terá grandes desafios pela frente. O Brasil caminha para 2027 com uma dívida maior, uma economia mais fraca e pouca perspectiva de alívio nos juros. Em apenas nove meses, a dívida bruta do governo geral saltou de 78,6% para 82,9% do PIB, chegando a 11 trilhões de reais. A inflação acumulada em 12 meses atingiu 4,63% em outubro, acima do teto de tolerância de 4,5%, e os economistas ouvidos pelo Banco Central projetam que ela ficará acima de 5% tanto neste ano como no próximo. Ao mesmo tempo, a previsão é que o crescimento do PIB caia de 1,7% em 2026 para apenas 1% ou até menos em 2027. Mesmo com a economia perdendo força, o mercado espera que a Selic fique nos atuais 13,75% em dezembro e ainda esteja em 13% no fim do ano que vem. É um aperto que coloca o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no centro de uma sinuca: manter os juros altos por mais tempo para conter preços pressionados — e cumprir o mandato principal de estabilidade de preços — significa prolongar o freio na atividade, encarecer o crédito para empresas e elevar o custo de carregar uma dívida pública em expansão.

A chegada de Trabuco à Fazenda guarda paralelos inevitáveis com novembro de 2014, quando Dilma Rousseff confirmou Joaquim Levy no mesmo cargo sob aplausos do mercado. Na ocasião, foi o próprio Trabuco — então presidente do Bradesco, após recusar o convite para a pasta — quem apadrinhou o subordinado, que comandava a gestora do banco e fora secretário do Tesouro no primeiro governo Lula. Elogiado até pelo rival derrotado Aécio Neves e visto pelos bancos como um “pilar de credibilidade”, Levy assumiu com a promessa de tirar o país da estagnação (0,5% de crescimento em 2014) e entregar superávits primários de 1,2% do PIB em 2015 e de 2% em 2016 e 2017.

Continua após a publicidade

A carta branca para Levy fazer o que precisava ser feito nunca veio. Em maio, a equipe econômica anunciou um corte de 70 bilhões de reais, abaixo dos 80 bilhões de reais que o ministro da Fazenda defendia. Em julho, a meta de superávit foi revista para baixo. No fim de agosto, Levy foi vencido ao tentar evitar um Orçamento de 2016 com déficit. Em 9 de setembro, a agência de risco S&P tirou o grau de investimento do Brasil e citou a “falta de coesão” da equipe ministerial. Políticos de esquerda, que nunca haviam engolido a indicação de um nome do setor financeiro, intensificaram o fogo amigo — algo que certamente Trabuco enfrentará agora. Naquela ocasião, o presidente do PT, Rui Falcão, disse que Levy não deveria ficar “se não quisesse mudar a política econômica”. Resultado: Levy durou menos de um ano no cargo.

Agora, o fogo amigo do PT contra o futuro chefe da Fazenda começou antes mesmo de sua confirmação oficial. Líder do partido na Câmara, o deputado catarinense Pedro Uczai defendeu priorizar investimentos e crescimento para enfrentar os juros elevados — e deixou clara a resistência interna ao perfil do banqueiro. “Temos um posicionamento crítico a todos aqueles que defendem essa política monetária brasileira”, afirmou o parlamentar, em referência ao uso dos juros altos para conter a inflação. “Não falo pela bancada, mas por mim mesmo: acho que o Trabuco pode não ser a melhor opção.” Ao lado de Lindbergh Farias (PT-RJ), Uczai integra a ala petista mais refratária a um ajuste fiscal capaz de equilibrar as contas públicas e abrir espaço para a queda da Selic. Espera-se que agora, diante da escolha de Lula para a sua quarta presidência, a liderança do presidente se imponha diante das vozes descontentes, evitando assim que os erros do passado se repitam.

Continua após a publicidade

O novo titular da Fazenda desembarcará em Brasília cercado de expectativas — e respaldado por um currículo de peso no setor privado. À frente da presidência-executiva do Bradesco, conduziu um ciclo de forte expansão marcado pela compra das operações do HSBC no Brasil em 2015, pela listagem das ações do banco na Bolsa de Nova York e pela consolidação da instituição na liderança dos mercados de seguros e previdência privada. Outro ativo relevante é sua ampla rede de interlocução com o setor produtivo, construída no comando de entidades como a Confederação Nacional das Instituições Financeiras e o conselho diretor da Febraban. Na segunda-­feira 23, assumiu ainda a presidência do conselho diretor do Movimento Brasil Competitivo, que reúne alguns dos maiores empresários do país. É esse capital político e corporativo que explica o entusiasmo do mercado — e do qual Trabuco dependerá para destravar a agenda econômica do novo governo. Lula fez uma escolha acertada e o país agora torce para que o executivo tenha todo o respaldo para colocar a economia do país no rumo certo.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023