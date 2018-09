Com Selic em 6,5%, poupança ganha de fundos com taxas acima de 1%

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 6,5% pela quarta vez seguida dá à poupança mais atratividade que os fundos de renda fixa que trabalham com taxas acima de 1%, segundo estimativa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac). Quanto menor o prazo de resgate e maior a taxa de administração dos fundos, melhor é a vantagem da poupança.

Segundo a Anefac, a poupança rende 0,37% ao mês com a Selic fixada em 6,5% ao ano. A remuneração da poupança equivale 70% da Selic mais a variação da TR (taxa referencial).

Com a Selic em 6,5% ao ano, a poupança perde para os fundos com taxas de administração inferiores a 1% ao ano.

Veja abaixo rendimento dos fundos de acordo com a taxa de administração dos fundos

Prazo de resgate taxa de 0,5% taxa de 1% taxa de 1,5% taxa de 2% taxa de 2,5% taxa de 3% até 6 meses 0,39% 0,37% 0,34% 0,32% 0,30% 0,28% entre 6 meses e 1 ano 0,40% 0,38% 0,36% 0,34% 0,31% 0,29% entre 1 e 2 anos 0,42% 0,39% 0,37% 0,35% 0,33% 0,30% acima de 2 anos 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,34% 0,32%

Fonte: Anefac