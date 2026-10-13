Com rejeição de big techs e apoio de Nobéis, Califórnia quer ser o primeiro estado dos EUA a taxar bilionários
Projeto que vai a referendo em novembro propõe cobrar uma taxa única de 5% sobre moradores do estado com patrimônio superior a US$ 1 bilhão
No início de novembro, os californianos irão às urnas nos Estados Unidos para responder a uma pergunta inédita: se eles são a favor ou não de taxar os bilionários. O dinheiro levantado deverá ser usado para pagar despesas com políticas sociais.
Trata-se da “Proposta 40”, o nome do projeto de origem popular que propõe uma cobrança de 5%, feita uma única vez, aplicada sobre o patrimônio dos residentes do estado que tenham uma fortuna superior a 1 bilhão de dólares. Se aprovado, a cobrança será feita em parcelas anuais, a partir de 1 de janeiro de 2027, e deve atingir um total de 250 moradores do estado.
Se o “sim” ganhar, a Califórnia, que é a sede do Vale do Silício e a casa de muitos executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo, se tornará o primeiro estado americano – e, de acordo com alguns, do mundo – a aplicar um imposto sobre o patrimônio, que é diferente da renda, dirigido especificamente aos donos de fortunas bilionárias.
O projeto define que 90% do dinheiro levantado deve ser destinado para a assistência médica pública e os demais 10% devem ir para a educação e os programas de alimentação para as famílias de baixa renda – todos programas que, de acordo com os proponentes da lei, ficaram com rombos em suas despesas em especial depois dos cortes promovidos pela gestão de Donald Trump e executados pelo bilionário Elon Musk em sua rápida passagem pelo governo no primeiro ano de mandato do republicano.
A proposta foi encabeçada pelo Sindicato Internacional dos Empregados de Serviços e Trabalhadores da Saúde Unidos do Oeste e obteve em junho o mínimo de assinaturas necessárias para ir a votação no estado. O referendo está marcado para 3 de novembro, junto com as eleições nacionais de meio de mandato que acontecerão no país na mesma data para definir novos assentos do Congresso.
O boleto aos bilionários, porém, está longe de ser um consenso. Embora tenha o apoio de nomes proeminentes como o do senador ativista Bernie Sanders e até de um grupo de economistas vencedores do Nobel, que publicaram uma carta pública defendendo a medida, ela encontra forte oposição de outro lado. Diversos bilionários, incluindo executivos do Google e outras empresas de tecnologia, já depositaram milhões de dólares em apoio às campanhas contrárias e ameaçaram até deixar o estado, o próprio partido Democrata está dividido em relação a apoiá-la e há outros sindicatos e entidades de classe que também questionam sua efetividade.
Uma pesquisa do fim de setembro pelo grupo de emissoras locais NBCUniversal Local/Telemundo Station Group indicou que 48% dos eleitores apoiavam a Proposta 40, ante 38% que são contra e outros 14% indecisos. O resultado favorável, contudo, não é suficiente para completar a maioria simples, de 50%, e também depende do total de eleitores que efetivamente participarão do pleito, que não é obrigatório nos Estados Unidos.
Como seria o imposto?
O projeto não cria um imposto permanente, mas, sim, uma cobrança única. A taxa será de 5% do valor do patrimônio do bilionário e não deverá ser paga toda de uma vez: ela será paga em parcelas de 1% ao longo dos próximos 5 anos (2027 a 2031), a partir de 1 de janeiro de 2027.
O tributo só será aplicado àqueles que tinham residência na Califórnia em 1 de janeiro de 2026 e que têm este patrimônio superior a 1 bilhão de dólares, consideradas as posições em 31 de dezembro de 2026. A conta a ser taxada inclui investimentos e empresas, por exemplo, e tem algumas exceções.
Os imóveis pessoais, por exemplo, não entrarão no cálculo, mas os imóveis que são detidos pelas empresas do bilionário, sim, conforme explica um relatório sobre a proposta feita pelo Instituto de Taxação e Política Econômica (Itep, em inglês), um centro de estudos norte-americano.
US$ 100 bilhões em cinco anos
De acordo com o Itep, o imposto tem potencial de levantar, nestes cinco anos, 100 bilhões de dólares apenas dos 200 contribuintes mais ricos do estado.
São cerca de 250 atingidos que, de acordo com um outro estudo, representam 0,001% da população californiana e, juntos, possuem uma fortuna de 2,3 trilhões de dólares – valor que cresceu 144% só de 2023 para cá, impulsionado pelo ‘boom’ da inteligência artificial. O valor, apontam os pesquisadores, equivale à renda de todas as pessoas da Califórnia em um ano. O estudo é assinado por Gabriel Zucman, colega de Thomas Piketty e um dos principais pesquisadores do mundo sobre desigualdade, ao lado de outros economistas.
As controvérsias
A proposta, naturalmente, está fazendo os bilionários se mexerem. De acordo com as notícias locais, os cofundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, além do megainvestidor Peter Thiel, estão entre os que já teriam movido a residência para fora do estado para não serem pegos pela eventual mordida.
Brin também foi o doador mais agressivo para a campanha contra a medida, tendo desembolsado sozinho 100 milhões de dólares dos cerca de 300 milhões de dólares que os movimentos contrários levantaram com dinheiro, em grande parte, dos abastados do estado, informou o site de notícias AP News.
A doação de Brin representa 0,04% de sua fortuna, estimada em 260 bilhões de dólares, de acordo com uma reportagem de junho do jornal britânico The Guardian sobre as doações.
Com apoio amplo entre os republicanos, a proposta também encontrou divisão entre os democratas. O próprio governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é do partido azul, se opõe à medida e diz que ela será prejudicial ao estado.
O que disseram os ‘Nobéis’
Uma carta pública escrita e assinada por seis economistas vencedores do Prêmio Nobel foi divulgada em 19 de setembro em apoio à proposta da Califórnia – que, de acordo com eles, aplicaria “o primeiro imposto sobre fortunas bilionárias do mundo”. A carta é assinada por Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee, Peter Diamond, Esther Duflo, Paul Krugman e Joseph Stiglitz.
Eles destacam números que mostram o crescimento vertiginoso na fortuna dos bilionários – e em especial aqueles ligados ao Vale do Silício californiano – nas últimas décadas e afirmam que “o imposto será modesto em relação aos ganhos desses bilionários” ao mesmo tempo em que “levantaria uma arrecadação grande” e relevante para ajudar com as despesas em saúde.
Mais do que isso, defendem que a votação na Califórnia tem potencial para levar essa discussão para o resto do país e do mundo em um momento em que o poder político dos ultra-ricos cresce à mesma velocidade que as suas fortunas. “A Proposta 40 abre a primeira oportunidade de a população começar a conter o poder dos bilionários”, escrevem.