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Com rejeição de big techs e apoio de Nobéis, Califórnia quer ser o primeiro estado dos EUA a taxar bilionários

Projeto que vai a referendo em novembro propõe cobrar uma taxa única de 5% sobre moradores do estado com patrimônio superior a US$ 1 bilhão

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 07h05 | Atualizado em 13 out 2026, 07h20
O icônico logotipo G do Google em cores vibrantes (vermelho, amarelo, verde e azul) em frente a um edifício moderno com telhado curvo e fachada de vidro, sob um céu azul claro
Campus e complexo de escritórios do Google em Montain View, cidade que integra o chamado 'Vale do Silício' na Califórnia (Acervo/Getty Images)
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No início de novembro, os californianos irão às urnas nos Estados Unidos para responder a uma pergunta inédita: se eles são a favor ou não de taxar os bilionários. O dinheiro levantado deverá ser usado para pagar despesas com políticas sociais.

Trata-se da “Proposta 40”, o nome do projeto de origem popular que propõe uma cobrança de 5%, feita uma única vez, aplicada sobre o patrimônio dos residentes do estado que tenham uma fortuna superior a 1 bilhão de dólares. Se aprovado, a cobrança será feita em parcelas anuais, a partir de 1 de janeiro de 2027, e deve atingir um total de 250 moradores do estado.

Se o “sim” ganhar, a Califórnia, que é a sede do Vale do Silício e a casa de muitos executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo, se tornará o primeiro estado americano – e, de acordo com alguns, do mundo – a aplicar um imposto sobre o patrimônio, que é diferente da renda, dirigido especificamente aos donos de fortunas bilionárias.

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O projeto define que 90% do dinheiro levantado deve ser destinado para a assistência médica pública e os demais 10% devem ir para a educação e os programas de alimentação para as famílias de baixa renda – todos programas que, de acordo com os proponentes da lei, ficaram com rombos em suas despesas em especial depois dos cortes promovidos pela gestão de Donald Trump e executados pelo bilionário Elon Musk em sua rápida passagem pelo governo no primeiro ano de mandato do republicano.

A proposta foi encabeçada pelo Sindicato Internacional dos Empregados de Serviços e Trabalhadores da Saúde Unidos do Oeste e obteve em junho o mínimo de assinaturas necessárias para ir a votação no estado. O referendo está marcado para 3 de novembro, junto com as eleições nacionais de meio de mandato que acontecerão no país na mesma data para definir novos assentos do Congresso.

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O boleto aos bilionários, porém, está longe de ser um consenso. Embora tenha o apoio de nomes proeminentes como o do senador ativista Bernie Sanders e até de um grupo de economistas vencedores do Nobel, que publicaram uma carta pública defendendo a medida, ela encontra forte oposição de outro lado. Diversos bilionários, incluindo executivos do Google e outras empresas de tecnologia, já depositaram milhões de dólares em apoio às campanhas contrárias e ameaçaram até deixar o estado, o próprio partido Democrata está dividido em relação a apoiá-la e há outros sindicatos e entidades de classe que também questionam sua efetividade.

Uma pesquisa do fim de setembro pelo grupo de emissoras locais NBCUniversal Local/Telemundo Station Group indicou que 48% dos eleitores apoiavam a Proposta 40, ante 38% que são contra e outros 14% indecisos. O resultado favorável, contudo, não é suficiente para completar a maioria simples, de 50%, e também depende do total de eleitores que efetivamente participarão do pleito, que não é obrigatório nos Estados Unidos.

Como seria o imposto?

O projeto não cria um imposto permanente, mas, sim, uma cobrança única. A taxa será de 5% do valor do patrimônio do bilionário e não deverá ser paga toda de uma vez: ela será paga em parcelas de 1% ao longo dos próximos 5 anos (2027 a 2031), a partir de 1 de janeiro de 2027.

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O tributo só será aplicado àqueles que tinham residência na Califórnia em 1 de janeiro de 2026 e que têm este patrimônio superior a 1 bilhão de dólares, consideradas as posições em 31 de dezembro de 2026. A conta a ser taxada inclui investimentos e empresas, por exemplo, e tem algumas exceções.

Os imóveis pessoais, por exemplo, não entrarão no cálculo, mas os imóveis que são detidos pelas empresas do bilionário, sim, conforme explica um relatório sobre a proposta feita pelo Instituto de Taxação e Política Econômica (Itep, em inglês), um centro de estudos norte-americano.

US$ 100 bilhões em cinco anos

De acordo com o Itep, o imposto tem potencial de levantar, nestes cinco anos, 100 bilhões de dólares apenas dos 200 contribuintes mais ricos do estado.

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São cerca de 250 atingidos que, de acordo com um outro estudo, representam 0,001% da população californiana e, juntos, possuem uma fortuna de 2,3 trilhões de dólares – valor que cresceu 144% só de 2023 para cá, impulsionado pelo ‘boom’ da inteligência artificial. O valor, apontam os pesquisadores, equivale à renda de todas as pessoas da Califórnia em um ano. O estudo é assinado por Gabriel Zucman, colega de Thomas Piketty e um dos principais pesquisadores do mundo sobre desigualdade, ao lado de outros economistas.

As controvérsias

A proposta, naturalmente, está fazendo os bilionários se mexerem. De acordo com as notícias locais, os cofundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, além do megainvestidor Peter Thiel, estão entre os que já teriam movido a residência para fora do estado para não serem pegos pela eventual mordida.

Brin também foi o doador mais agressivo para a campanha contra a medida, tendo desembolsado sozinho 100 milhões de dólares dos cerca de 300 milhões de dólares que os movimentos contrários levantaram com dinheiro, em grande parte, dos abastados do estado, informou o site de notícias AP News.

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A doação de Brin representa 0,04% de sua fortuna, estimada em 260 bilhões de dólares, de acordo com uma reportagem de junho do jornal britânico The Guardian sobre as doações.

Com apoio amplo entre os republicanos, a proposta também encontrou divisão entre os democratas. O próprio governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é do partido azul, se opõe à medida e diz que ela será prejudicial ao estado.

O que disseram os ‘Nobéis’

Uma carta pública escrita e assinada por seis economistas vencedores do Prêmio Nobel foi divulgada em 19 de setembro em apoio à proposta da Califórnia – que, de acordo com eles, aplicaria “o primeiro imposto sobre fortunas bilionárias do mundo”. A carta é assinada por Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee, Peter Diamond, Esther Duflo, Paul Krugman e Joseph Stiglitz.

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Eles destacam números que mostram o crescimento vertiginoso na fortuna dos bilionários – e em especial aqueles ligados ao Vale do Silício californiano – nas últimas décadas e afirmam que “o imposto será modesto em relação aos ganhos desses bilionários” ao mesmo tempo em que “levantaria uma arrecadação grande” e relevante para ajudar com as despesas em saúde.

Mais do que isso, defendem que a votação na Califórnia tem potencial para levar essa discussão para o resto do país e do mundo em um momento em que o poder político dos ultra-ricos cresce à mesma velocidade que as suas fortunas. “A Proposta 40 abre a primeira oportunidade de a população começar a conter o poder dos bilionários”, escrevem.

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