Com prêmios a partir de R$ 25 mil, campeonato de poker reúne principais nomes em São Paulo

São Paulo receberá entre os dias 21 e 30 de julho a etapa de inverno do Brazilian Series of Poker (BSOP), circuito de poker realizado anualmente no país. O evento acontecerá no WTC Events Center, na zona sul da capital, com uma programação de cerca de 60 torneios e premiações a partir de R$ 25 mil.

Segundo a organização, são esperadas entre 13 mil e 16 mil inscrições ao longo dos dez dias de competição, com participantes de mais de 40 países. A estimativa é que a arrecadação com as inscrições nos torneios se aproxime de R$ 50 milhões.

Entre os jogadores confirmados estão Lucas Scafini, atual líder do ranking High Roller da temporada, Willian Cestari, campeão brasileiro de poker em 2023, e Leocir Carneiro, vencedor do Main Event do BSOP Millions em 2018. Também participarão Daniel Heller (“jackd2000”), Giovanni de Araújo (“Jamacá”), Vinicius Thomaziello (“lhrvini”), Kevin Morlas (“kefffff”), Eric Neves (“EricBolis”), Marcelo Bernardino (“maagrella”) e Vinicius Machado (“Suferring102”), que acumulam títulos em torneios de poker online.

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A organização estima que o evento movimente entre R$ 70 milhões e R$ 77 milhões ao longo dos dez dias, considerando tanto as inscrições nos torneios quanto os gastos dos visitantes com hospedagem, alimentação, transporte e comércio. Desse total, entre R$ 15 milhões e R$ 25 milhões corresponderiam às despesas realizadas pelos participantes na cidade.

Ainda de acordo com a organização, o hotel oficial do evento projeta taxa de ocupação de 98% durante o período do torneio. A previsão também é de contratação de cerca de 500 trabalhadores temporários para atuar em funções como operação das mesas, segurança, alimentação, montagem e produção.

Fundado em 2006, o BSOP realiza etapas ao longo do ano em diferentes cidades. A edição de inverno de 2026 será disputada no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo.