ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Com prêmios a partir de R$ 25 mil, campeonato de poker reúne principais nomes em São Paulo

Etapa de inverno do BSOP acontece entre 21 e 30 de julho e deve reunir competidores de mais de 40 países

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 12h17
Grande salão de eventos com teto abobadado e iluminação roxa, repleto de mesas de pôquer e centenas de pessoas jogando. Um tapete vermelho central guia o olhar para um palco iluminado ao fundo, com telões exibindo BSOP Poker.
Fundado em 2006, o BSOP realiza etapas ao longo do ano em diferentes cidades. A edição de inverno de 2026 será disputada no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo. (Brazilian Series of Poker (BSOP)/Divulgação)
Continua após publicidade
Com prêmios a partir de R$ 25 mil, campeonato de poker reúne principais nomes em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

São Paulo receberá entre os dias 21 e 30 de julho a etapa de inverno do Brazilian Series of Poker (BSOP), circuito de poker realizado anualmente no país. O evento acontecerá no WTC Events Center, na zona sul da capital, com uma programação de cerca de 60 torneios e premiações a partir de R$ 25 mil.

Segundo a organização, são esperadas entre 13 mil e 16 mil inscrições ao longo dos dez dias de competição, com participantes de mais de 40 países. A estimativa é que a arrecadação com as inscrições nos torneios se aproxime de R$ 50 milhões.

Entre os jogadores confirmados estão Lucas Scafini, atual líder do ranking High Roller da temporada, Willian Cestari, campeão brasileiro de poker em 2023, e Leocir Carneiro, vencedor do Main Event do BSOP Millions em 2018. Também participarão Daniel Heller (“jackd2000”), Giovanni de Araújo (“Jamacá”), Vinicius Thomaziello (“lhrvini”), Kevin Morlas (“kefffff”), Eric Neves (“EricBolis”), Marcelo Bernardino (“maagrella”) e Vinicius Machado (“Suferring102”), que acumulam títulos em torneios de poker online.

Continua após a publicidade

A organização estima que o evento movimente entre R$ 70 milhões e R$ 77 milhões ao longo dos dez dias, considerando tanto as inscrições nos torneios quanto os gastos dos visitantes com hospedagem, alimentação, transporte e comércio. Desse total, entre R$ 15 milhões e R$ 25 milhões corresponderiam às despesas realizadas pelos participantes na cidade.

Siga

Ainda de acordo com a organização, o hotel oficial do evento projeta taxa de ocupação de 98% durante o período do torneio. A previsão também é de contratação de cerca de 500 trabalhadores temporários para atuar em funções como operação das mesas, segurança, alimentação, montagem e produção.

Fundado em 2006, o BSOP realiza etapas ao longo do ano em diferentes cidades. A edição de inverno de 2026 será disputada no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo.

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).