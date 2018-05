Com postos exclusivos, prefeitura de SP mantém serviços essenciais

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que os serviços essenciais na cidade de São Paulo estão voltando ao normal neste sétimo dia de paralisação dos caminhoneiros. De acordo com ele, 100% da frota de ônibus esperada para este domingo, 27, está circulando e a previsão é que nesta segunda-feira entre 60% e 80% dos ônibus vão operar. Isso só foi possível porque a prefeitura determinou que alguns postos de combustíveis estão autorizados apenas a abastecer carros de serviços da cidade, sendo que até escolta da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para garantir a chegada dos caminhões com combustível aos postos.

O prefeito disse que cerca de 1 milhão de litros de combustíveis foram entregues para abastecer os carros de serviços essenciais. Com isso, a prefeitura conseguiu minimizar o impacto para esta segunda-feira e busca agora solucionar o abastecimento de ônibus e merenda escolar para a próxima terça-feira. Vale destacar que a coleta seletiva ainda está suspensa.

“Não precisaremos decretar ponto facultativo ou feriado nos próximos dias”, diz o prefeito.

Durante coletiva de imprensa, Covas declarou ainda que assinou decreto suspendendo a restrição de circulação de caminhões até o próximo domingo, 3 de junho. Esse foi um pedido do governo do estado, que neste sábado que negociou um acordo com cinco pontos com líderes dos caminhoneiros para encerrar a greve da categoria no estado. A principal medida é que o eixo suspenso, utilizado por caminhões quando estão circulando sem carga, passará a não ser cobrado nas rodovias paulistas a partir da 0h da próxima terça-feira, dia 29.

Além disso, prevê o desconto de 10% do preço do diesel nas refinarias chegue aos postos, cancelamento das multas aplicadas aos caminhoneiros paralisados nas estradas e um regime diferenciado para o IPVA (imposto sobre veículos) a partir de 2019. O último ponto é a inclusão de um representante da categoria no conselho que regula os transportes no estado de São Paulo.

De acordo com o governo do estado, após acordo com caminhoneiros, bloqueios em rodovias caíram quase 80%. Na manhã deste domingo, o estado contabilizava 35 interrupções em rodovias estaduais e 2 em estradas federais. Na noite de ontem, em 143 interrupções em rodovias estaduais e 15 em federais.