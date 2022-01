Com pandemia, setor de saúde desponta em fusões e aquisições

O setor de saúde foi marcado por grandes desafios para atender a população em meio a uma grave crise sanitária global com a pandemia do novo coronavírus, mas o momento também gerou oportunidades para juntar forças e ganhar escala e competitividade.

Em 2021, as companhias listadas na bolsa de valores fizeram mais de 50 transações de fusões e aquisições e movimentaram 15 bilhões de reais, de acordo com levantamento realizado pelo jornal Valor Econômico. Nos últimos oito anos, as transações no setor aumentaram 35,6%. Grandes players do mercado como Rede D’or e NotreDame Intermédica fizeram transações bastante significativas no último ano. A carioca Rede D’or, do empresário Jorge Moll, voltada para público de alta renda, foi a que mais investiu nas negociações no último ano. A rede adquiriu 10 ativos (todos hospitais), totalizando 3,5 bilhões de reais em compras. Sob o guarda-chuva da Rede D’or está a Star, uma das mais sofisticadas e luxuosas do grupo, focada na classe A, no qual o presidente Jair Bolsonaro esteve internado nos últimos dias, em uma unidade de São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal.

A Dasa também realizou a compra de 10 ativos, entre hospitais, clínicas e laboratórios, somando 2 bilhões. A Viveo adquiriu 5 ativos, totalizando 1,3 bilhão de reais. A NotreDame desembolsou 1,25 bilhão em três ativos, sendo dois hospitais e uma operadora, e a Mater Dei 1,15 bilhão em dois hospitais e uma empresa de tecnologia.

As transações de outras companhias como Hapvida, SulAmérica, Fleury, Qualicorp, Oncoclínicas, Hermes Pardini e Kora Saúde estão na casa dos milhões, mas também são bastante representativas. Segundo os analistas Osias Brito e Maurício Nozawa da BR Finance, as movimentações tem sido motivadas pelo envelhecimento da população e aumento da expectativa vida, aumentando a demanda por assistência médica. Além disso o setor é bastante pulverizado, – o Brasil possui mais de 4.267 hospitais privados e 717 planos de saúde – apresentando boas possibilidades de sinergias, tanto na compra de medicamentos quanto na gestão de contas centrais. “No começo da pandemia o Banco central baixou os juros para o menor nível da história, 2% ao ano, o que impulsionou mercado de capitais, incentivando movimento expressivo de aquisições no setor”, avaliam.

A aquisição da Sompo pela SulAmérica por um valor proposto de 230 milhões de reais, busca posicionar a SulAmérica no segmento de ticket médio mais baixo, que hoje está concentrada em ticket mais alto. “Vemos essa nova estratégia de crescimento via aquisições como uma forma de ganhar escala e mitigar o avanço dessas novas concorrentes. A empresa finalmente se mostra um pouco mais proativa com crescimento inorgânico frente ao movimento que consolidou a faixa de baixo da pirâmide de tickets mais baixo e médios. Na nossa visão, a resposta certa, mas bem atrasada”, diz os analistas da Genial em relatório. Segundo a Genial, transação vai reforçar a posição de relevância da SulAmérica na cidade de São Paulo, adicionando cerca de 650 milhões anuais em receitas. O fechamento da transação ainda está pendente de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O final de 2021 encerrou o ano com uma fusão que vai criar uma gigante no setor de saúde: a união entre Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI). A fusão torna o grupo a maior operadora do Brasil em beneficiários, totalizando 13,5 milhões e 84 hospitais. Segundo avaliação da Genial, a junção pode gerar 27,5 bilhões de receita e 2,5 bilhões de lucro em 2022. “Hapvida e GNDI juntas formarão uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo. O modelo de negócio verticalizado é aquele em que a seguradora possui hospitais e clínicas próprias ao invés de direcionar seu cliente à terceiros para efetuar procedimentos de saúde. Por ter uma operação própria, as seguradoras verticalizadas conseguem ter um melhor controle de custos, reduzindo sinistralidade”, avalia os analistas da Genial em relatório. Com o aval do Cade, as empresas devem fazer o fechamento da operação no início de fevereiro.

Para os analistas da BR Finance, as transações no setor de saúde devem continuar aquecidas este ano. “Temos grupos muito capitalizados e o setor ainda é muito pulverizado. “Temos grupos muito capitalizados e o setor ainda é muito pulverizado. Ainda há oportunidades para aquisição de hospitais entre 50 e 100 leitos, laboratórios e clinicas especializadas”, avaliam.