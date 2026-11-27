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Em vigor provisório, o acordo Mercosul-UE impulsionou as exportações brasileiras em 6,4 bilhões de dólares em cinco meses. Setores como calçados, móveis e biocombustíveis avançam na Europa, mas precisam superar rigorosas barreiras regulatórias e sanitárias para garantir espaço duradouro.

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Seis meses após entrar em vigor, ainda que em caráter provisório, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) já favorece empresas brasileiras, inclusive algumas que pouco ou nada vendiam para os países do Velho Continente. Desde fabricantes de combustíveis até mobiliário, calçados e mel, parte do setor privado vive uma corrida pelo bolso farto dos consumidores da Europa, com seus 450 milhões de habitantes e renda per capita mais de três vezes superior à do Brasil. O potencial da região também fica evidente na comparação com o maior parceiro comercial do Brasil, a China, cujos cidadãos consomem em média 10 700 dólares por ano, ante 33 000 dólares dos europeus.

Os ganhos trazidos pelo acordo com a UE já aparecem na balança comercial brasileira. De maio a setembro, as vendas ao bloco registraram um acréscimo de 6,4 bilhões de dólares, em comparação com o mesmo período do ano passado. Produtos variados, como abacate, óleo de milho e alumínio, lideram a tendência. As exportações de produtos que já começaram a ser beneficiados pelo tratado apresentaram um crescimento de 21%. Cerca de 95% dos itens da pauta de exportação brasileira devem atingir a eliminação completa das tarifas para entrar na UE nos próximos doze anos, de maneira gradual. Quem chega na frente leva grande vantagem, por isso muitas companhias decidiram não perder tempo.

Entrar no mercado europeu, contudo, não é nada simples. O ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral estima que uma empresa necessita de, pelo menos, um ano de preparação para começar a exportar para um novo destino. “O processo pode exigir a obtenção de certificações e o registro de marca, além de contratos e financiamentos específicos”, diz Barral. Quando iniciou a primeira tentativa de vender para a Europa, há dois anos, os esforços da Sofá na Caixa não tiveram tração. A startup, que ganhou notoriedade com seus sofás modulares, não acreditava que o mercado europeu seria uma fonte confiável de receita tão cedo. Até o ano passado, quando a empresa estreou seu comércio eletrônico em Portugal, a Europa representava apenas 6% do negócio. Em agosto, apenas três meses depois do início da redução das tarifas, que no caso de móveis já foram zeradas para a maioria das categorias, a participação dos europeus passou a 30% do faturamento. “Alcançar esse número levaria muito mais tempo sem o acordo, porque os europeus passaram a nos ver com interesse real”, diz Rubens Stuque, presidente da Sofá na Caixa. Animada pelo sucesso recente, a empresa planeja iniciar uma expansão para o mercado espanhol em janeiro. O executivo estima que ao menos metade de toda a sua receita possa vir da Europa no ano que vem.

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A fabricante de calçados Opananken, sediada em Franca, no interior paulista, também vive um momento promissor em sua frente europeia. Ao longo de oito anos, antes do acordo entre Mercosul e UE, a empresa firmou contratos a duras penas para enviar remessas a Luxemburgo e à República Tcheca. Mas em apenas seis meses, após a implementação do tratado, mais dois mercados — o espanhol e o francês — entraram na lista de destinos da Opananken, com a conquista de novos contratos. “Já exportamos para cinquenta países, mas tínhamos dificuldade com a Europa porque as barreiras e a concorrência eram muito grandes”, diz Leandro Moscardini, gerente de exportações da Opananken. A expectativa da fábrica de calçados é que as vendas para o continente, que hoje representam 12% das exportações, cresçam 10% a cada ano com o aumento da demanda. A tarifa dos calçados de couro já caiu de 8% para 7%, e será zerada até 2033.

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Além do impulso propiciado pelo acordo Mercosul-UE, a política protecionista do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, tem levado exportadores brasileiros a buscar novos compradores, e o mercado europeu se torna uma alternativa natural. É o caso da Tidelli, marca tradicional de móveis para áreas externas. Após mais de uma década vendendo nos Estados Unidos, os negócios azedaram. “Os preços dos nossos produtos nos Estados Unidos começaram a ficar inviáveis por causa do tarifaço americano”, diz Roberta Mandelli, sócia da fabricante de móveis. A Tidelli passou a exportar de maneira recorrente para a Europa em março, com a abertura de uma unidade em Lisboa. A Abimóvel, associação que representa o setor, constatou um crescimento de 7% nas exportações de seus membros à UE desde a vigência do acordo.

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Um dos segmentos que apresentaram maior aumento das vendas para a UE foi o de combustíveis, com alta de 102% de maio a setembro, comparado ao mesmo período do ano passado. Uma das empresas que estão surfando essa onda é o Grupo Potencial, um dos maiores produtores de biocombustíveis do país. Por meio da BWI Trading, braço de exportações do grupo, foram enviados mais de 40 milhões de litros de biodiesel para a Europa em 2026, ano em que o Potencial iniciou as vendas diretas no mercado externo e se consolidou como o segundo maior exportador do segmento. “Depender somente do mercado interno não fazia muito sentido para nós”, diz Caíque Tossulino, diretor de operações da BWI. Até o ano passado, o grupo exportava por meio de intermediários 20 milhões de litros de biodiesel. Tossulino relaciona a demanda europeia ao preço elevado dos combustíveis fósseis no mundo, mas também celebra o acordo comercial: “Contribuirá para que os biocombustíveis brasileiros se tornem mais competitivos”. No caso do biodiesel, a tarifa de importação europeia cairá de 6,5% para zero até 2036.

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Apesar do interesse de diversas empresas em ampliar o comércio e a cooperação entre Brasil e UE, há obstáculos. Muitos produtos devem atender a exigências de certificação, rastreabilidade e adequação às normas ambientais e sanitárias europeias. As exportações de mel cresceram 367% de maio a setembro, mas barreiras sanitárias atrapalham o planejamento. As vendas foram suspensas pela União Europeia há dois meses devido a questionamentos sobre os mecanismos de fiscalização de resíduos e antimicrobianos. A votação na Comissão Europeia, presidida por Ursula von der Leyen, que poderia retomar as exportações foi adiada para dezembro. O episódio sintetiza a complexidade da abertura comercial. Embora o acordo tenha ampliado o acesso ao mercado europeu e às exportações, os benefícios não são todos imediatos nem automáticos: enquanto parte das tarifas levará anos para ser eliminada, exigências regulatórias podem dificultar ou interromper as vendas. Aproveitar as oportunidades exigirá investimentos em certificações, adequação às normas europeias, prospecção de clientes e estruturação das operações internacionais. O aumento do comércio com a UE mostra que há espaço para ampliar os negócios, mas ganhos duradouros dependerão da capacidade do setor produtivo para superar esses desafios.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32