Com novo tarifaço, sobretaxas dos Estados Unidos atingem 47% das exportações do Brasil

Com o novo tarifaço de 12,5% imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento estima que nada menos que 47,3% de tudo o que vendemos aos americanos está agora submetido a algum tipo de sobretaxa. A conta considera não apenas os produtos atingidos pela última decisão da Casa Branca, mas também todos os que são alvo de alguma sanção comercial.

Anunciada pelo presidente Donald Trump na noite de ontem, 23, a alíquota adicional de 12,5% será aplicada ao Brasil e a mais 59 países que, na avaliação do governo americano, não se esforçam para combater o trabalho escravo. Nas contas do MDIC, essa tarifa afetará 23,1% das vendas brasileiras para os Estados Unidos. Amparada por uma investigação conduzida pelo USTR, o órgão americano de comércio, que evocou a Seção 301 da lei comercial do país, a nova tarifa se soma a outra de 25% anunciada na semana passada.

Embora Washington tenha excluído mais de 2 100 produtos brasileiros da penalidade, por considerá-los estratégicos para sua indústria e seus consumidores, o impacto da decisão é amplificado por outras sanções. É o caso do aço e do alumínio, aos quais é aplicada uma sobretaxa com base na Seção 232, que autoriza o governo americano a impor sanções a produtos em nome da segurança nacional.

Em nota à imprensa, o MDIC informa que “a intensificação das medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos ocorre em um contexto de perda recente de dinamismo do comércio bilateral. Após atingirem o recorde de US$ 40,4 bilhões em 2024, as exportações brasileiras para o mercado norte-americano recuaram para US$ 37,7 bilhões em 2025 e mantiveram trajetória de queda ao longo de 2026, na esteira de sobretaxas adotadas pelos EUA.”

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