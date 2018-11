Com novo corte de preço, gasolina acumula queda de 13,58% no mês

A Petrobras anunciou hoje um corte de 3,14% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias. Com isso, o preço do litro do combustível passa para 1,6094 a partir desta quinta-feira.

No mês, a queda acumulada é de 13,58%. Além disso, a estatal manteve o preço do diesel, em 2,1228 reais.

Em 6 de setembro, a diretoria da companhia petrolífera anunciou que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção (hedge) complementar.

Segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 12, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do litro da gasolina no país está 4,658 reais, pouco abaixo do registrado na medição anterior – de 4,709 reais. Esta é a quarta semana consecutiva de queda. Antes desta sequência, a gasolina estabeleceu seis recordes seguidos.A queda refletiu as reduções de preço praticadas pela Petrobras nas últimas semanas.

Apesar da redução, os preços se mantêm acima daqueles registrados durante a greve dos caminhoneiros. À época, o litro chegou a custar 4,614 reais.

O maior valor para o combustível foi encontrado na região Norte, onde um posto vende o combustível por 6,290 por litro. A mínima, por outro lado, foi registrada no Sudeste, a 3,969 por litro. Na média, a região que se destaca pelos menores preços é o Sul. A ANP indica que o valor médio na região está em 4,556 reais por litro. No Norte, por outro lado, a média é de 4,816 reais por litro, e coloca a região como a mais cara do país.

(Com Estadão Conteúdo)