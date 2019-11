Com Lula livre, bolsa despenca 2% e fecha abaixo dos 108 mil pontos

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em forte queda nesta sexta-feira, 8, com investidores preferindo realizar lucros após decisão da Justiça de libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,8%, aos 107.628,98 pontos, ampliando as perdas no final da sessão. Com a queda, a bolsa reverteu os sucessivos recordes alcançados e terminou a semana em baixa de 0,52%.

A Justiça Federal do Paraná colocou Lula em liberdade após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) da véspera de impedir prisão para um condenado em segunda instância. O analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, destacou que a decisão do STF trouxe insegurança jurídica e potencial instabilidade política futura, que, segundo ele, são dois assuntos que preocupam os investidores.

Após ser solto da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpria pena desde abril do ano passado, Lula afirmou que vai percorrer o Brasil. Ele disse ainda que fará um ato no sábado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), e que o candidato presidencial do PT na eleição do ano passado, Fernando Haddad, teve o pleito “roubado”.

Para a equipe do BTG Pactual, a volatilidade ainda não acabou e os mercados podem passar por uma realização de lucros no curto prazo. Os papéis preferenciais da Petrobras recuaram 2,85%, após alta na véspera, mas afastando-se das mínimas conforme o petróleo melhorou no exterior.

(Com Reuters)