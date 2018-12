Com infecção, Paulo Guedes cancela viagem à Europa

Por motivo de saúde, o futuro ministro da economia, Paulo Guedes, cancelou sua participação no evento “Grandes desafios da América Latina”. Com uma infecção na garganta, Guedes foi desaconselhado por seu médico a viajar. O economista participaria, ao lado do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, de um painel intitulado “Brasil, principais alinhamentos do novo governo”.

O evento está sendo realizado nesta segunda-feira 3, em Madrid, na Espanha, pela Fundación Internacional para la Libertad – instituição presidida pelo escritor peruano e Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Segundo a assessoria de imprensa, Guedes está com febre alta, resultante de uma infecção viral nas vias respiratórias. O médico que o examinou recomendou repouso absoluto e desaconselhou viagens de avião nesta semana.

“Portanto, será adiada também a série de eventos, previstos para ocorrerem também esta semana na Europa, com o objetivo de apresentar a agenda econômica do próximo governo para grandes investidores interessados no Brasil e mídia especializada”, afirma a nota.

Após a passagem pela Espanha, ele viajaria a Londres, no Reino Unido, para participar de uma reunião organizada pelo banco JP Morgan, na quarta-feira 5.