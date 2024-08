Com indicação de CEO, Vale lidera altas do Ibovespa

Após renovar seu recorde de fechamento no pregão anterior, o Ibovespa opera estável no início da tarde desta terça-feira, 27. Por volta das 12h, o índice variava +0,08%, aos 137.005 pontos. O dólar registrava uma leve queda (-0,08%), aos R$ 5,488.

No principal índice da B3, o destaque do dia são os papéis da Vale (VALE3), que avançavam 2,88% e lideravam as altas do índice. Na noite de ontem, a companhia anunciou Gustavo Pimenta como novo CEO. O executivo, eleito unanimemente pelo Conselho de Administração, tomará posse em 1º de janeiro de 2025. As ações da mineradora também ganham impulso pela valorização do minério de ferro na China.

Já na agenda macroeconômica, o principal indicador do dia é o IPCA-15, divulgado nesta manhã. O índice registrou uma alta de 0,19% em agosto, uma desaceleração diante dos 0,30% marcados em julho. Em 12 meses, a variação foi de 4,35% em agosto, abaixo dos 4,45% do mês anterior. Especialistas definiram a leitura do índice, considerado a prévia do IPCA, como “benigna” e “sem surpresas”.