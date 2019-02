Com capitalização da Petrobras, entrada de dólares é a maior desde 1982

O volume de setembro é três vezes maior que a entrada acumulada da moeda entre janeiro e agosto deste ano, no total de 4,84 bilhões de dólares

A entrada de dólares no país até o dia 24 do mês de setembro somou 14,45 bilhões de dólares, configurando-se como o maior ingresso de divisas desde o início da série histórica do Banco Central (BC), em janeiro de 1982. A entrada recorde da moeda é reflexo direto da capitalização da Petrobrás, que atraiu muitos investidores estrangeiros.

Compras de dólares – O governo tem dado repetidas demonstrações de que está preocupado com a valorização do real. Para tentar evitá-la, o BC tem comprado dólares no mercado à vista. Até o dia 22 deste mês, o banco adquiriu 9,43 bilhões de dólares, soma que aumentou as reservas internacionais para mais de 273 bilhões de dólares.

Recentemente, o Ministério da Fazenda e o Banco Central decidiram realizar ‘leilões-surpresa’ de dólar em um mesmo dia. Além disso, os recursos do Fundo Soberano do Brasil poderão ser usados nessa estratégia. A idéia, novamente, é enxugar a oferta de moeda norte-americana no mercado, forçando a sua valorização.

Capital estrangeiro na mira – O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira que, no caso da apreciação do real, está em aberto a possibilidade de aumento do imposto sobre capital estrangeiro (IOF). “O governo brasileiro nunca descartou (o aumento do IOF)”, afirmou.