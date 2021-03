Com avanço na vacinação, criação de vagas nos EUA sobe 128% em um mês

O Payroll, indicador mede a temperatura da situação do emprego nos Estados Unidos, foi divulgado nesta sexta-feira, 5, trazendo otimismo sobre a recuperação da economia americana. De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, em fevereiro foram criadas 379 mil novas vagas de trabalho, crescimento de 128% em relação ao mês anterior, levando em consideração os dados revisados de janeiro. A expectativa dos economistas era que 182 mil vagas seriam adicionadas no mercado de trabalho, apenas 48% do número apresentado. Para janeiro, o dado foi revistado de 117 mil vagas criadas para 166 mil.

O dado acima da média indica que os avanços na vacinação dos americanos contra a Covid-19 está impactando substancialmente a economia do país, mesmo que no mês o país tenha sofrido com o inverno rigoroso, principalmente no Texas. O número de vagas criadas é o mais alto desde novembro do ano passado, quando 638 mil novos postos de trabalho foram criados.

“O mercado de trabalho continuou a refletir o impacto da pandemia de coronavírus (Covid-19). Em fevereiro, a maior parte dos ganhos de empregos ocorreu nas áreas de lazer e hotelaria, com menores ganhos em serviços de ajuda temporária, cuidados de saúde e assistência social, comércio a retalho e fabricação. O emprego diminuiu no governo estadual e local de educação, construção e mineração”, disse o relatório.

A estimativa é que a recriação de empregos continue a ocorrer e aumente conforme a flexibilização de medidas por la. Na quarta-feira que vem, diversos estados americanos reabrirão as suas economias, inclusive com a dispensa do uso de máscaras. A decisão é polêmica devido ao aumento no número de infectados no país, mas indica que a economia pode tomar um fôlego ainda maior nos próximos dias.

“Se considerarmos a reabertura da economia, o pacote de quase 2 trilhões de dólares de incentivos e o ritmo de vacinação, o impacto no crescimento deve ser bastante forte”, diz Adriano Cantreva, analista da Portofino Multi Family Office. No mercado financeiro americano, porém, o dado não teve um impacto tão positivo. Logo após a sua divulgação, houve uma alta repentina nos índices futuros da bolsas de Nova York, como o Dow Jones mini, mas esta subida não se sustentou com a rentabilidade dos Títulos Públicos americanos para 10 anos subindo ainda mais. “Dado que o Fed está bem acomodativo e deve esperar para subir taxas, o mercado está desesperado que a inflação vai subir”, diz Cantreva.