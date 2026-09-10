Com novo subsídio do governo, Petrobras diz que gasolina vai ficar mais barata

A Petrobras informou em um comunicado à imprensa nesta quinta-feira, 10, que vai retirar o desconto de 44 centavos por litro de gasolina equivalente à redução de impostos federais que era dada pelo governo até o dia anterior, 9 de setembro. Com isso, o preço médio do litro nas refinarias sobe na mesma magnitude, e passa a ser de 3,05 reais.

Ainda na noite da quarta-feira, a estatal chegou a divulgar um comunicado anterior em que dizia que, além do fim do aumento de 44 centavos, referentes ao fim do subsídio, faria também um aumento de 19 centavos no preço, para 3,24 reais por litros. O comunicado, contudo, foi apagado e corrigido pela nova mensagem desta quinta, matendo apenas a elevação de 44 centavos.

Como, por outro lado, o governo renovou e ampliou, na quarta, os subsídios que vinha dando aos combustíveis em resposta aos choques de custos da guerra no Irã, a Petrobras afirma que, ao chegar às distribuidoras, o preço final da gasolina deve ficar mais barato do que antes.

Isto porque, em seu novo pacote de ajuda, o governo federal concedeu à gasolina um novo desconto de 63 centavos por litro, desenhado para substituir o anterior, que expirou. Como saem os 44 centavos na refinarias, mas entram os 63 centavos nas distribuidoras, o litro da gasolina deve, ao fim, ficar 0,19 centavo mais barato do que estava antes.

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“Diferentemente do informado anteriormente, a alteração no preço da gasolina da Petrobras nos pontos de venda corresponderá apenas à suspensão do desconto”, informou a companhia no novo comunicado. “Para as distribuidoras, o efeito será de redução de 0,19 reais no preço percebido com tributos”

A gasolina, bem como o diesel, é produzida nas refinarias e vendida para as diatribuiras para, daí, ser revendida e distribuída aos postos, que são os que, ao gim da cadeia. formam os preços pagos pelo consumidor na bomba.

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Renovação de medidas

Na tarde da quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um novo pacote de medidas que renova e amplia os benefícios à gasolina, o etanol e o diesel, em meio à guerra no Oriente Médio. O prazo de duração da rodada anterior, que dava o desconto de 44 centavos no litro da gasolina e foi concedida em maio, expirou também nesta quarta-feira.

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No novo pacote, o governo ampliou o subsídio para 63 centavos por litro, válido por um mês e podendo ser estendido. Os valores dizem respeito às cobranças de PIS e Cofins, que são os tributos federais que incidem sobre a gasolina.