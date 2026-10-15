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Com alta de 100% nas ações, valor de mercado da Petrobras vai a R$ 800 bi e bate recorde

Ao longo de 2026, as ações preferenciais (PETR4) subiram cerca de 100%, enquanto as ações ordinárias (PETR3) tiveram alta de aproximadamente 110%

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 19h19 | Atualizado em 15 out 2026, 19h41
NO MAR - Plataforma de petróleo: guerras podem elevar o preço do combustível
Plataforma de petróleo da Petrobras (Ranimiro Lotufo Neto/Istock/Getty Images)
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Com alta de 100% nas ações, valor de mercado da Petrobras vai a R$ 800 bi e bate recorde Priorize VEJA no Google

Depois de ver o valor de suas ações dobrar só neste ano na bolsa de valores brasileira, o valor de mercado da Petrobras chegou, na quarta-feira, 14, ao valor inédito de 800 bilhões de reais. A marca foi atingida apenas poucos dias depois dos 700 bilhões de reais, alcançados em 3 de outubro. As informações foram divulgadas pela própria empresa em sua página de notícias.

Ao longo de 2026, as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) subiram cerca de 100%, enquanto as ações ordinárias (PETR3) tiveram alta de aproximadamente 110%.

Tanto os resultados da empresa quanto o seu desempenho no mercado acionário foram enormemente ajudados pela disparada nos preços do barril de petróleo neste ano com o conflito estourado em fevereiro entre Estados Unidos e Irã, no Oriente Médio.

Mais recentemente, os papéis da estatal também surfaram na onda de otimismo que elevou o Ibovespa a níveis recordes depois dos resultados do primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, quando a dianteira do candidato Flávio Bolsonaro sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva animou os mercados.

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Em seu comunicado, a Petrobras destaca “as boas notícias da agenda corporativa da companhia” neste ano, citando os acordos de equalização de gastos e volumes referentes às jazidas compartilhadas de Berbigão e Sururu, na Bacia de Santos, assinados com as parceiras Shell, TotalEnergies e Petrogal. Com o acordo, a Petrobras receberá cerca de 859 milhões de dólares líquidos, a serem pagos até novembro de 2026.

A produção de óleo da companhia no Brasil atingiu 2,7 milhões de barris por dia no segundo trimestre, alta de 15% em relação ao mesmo período de 2025. Também houve crescimento de mais de 10% da produção de combustíveis, em comparação ao segundo trimestre de 2025, com utilização recorde do parque de refino, que passou de 100% de ocupação no segundo trimestre do ano.

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