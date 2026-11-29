Ler Resumo





Por meio da Airbnb.org, a plataforma amplia a atuação no Brasil com o programa Estadias Médicas, que custeia abrigo para quem viaja em busca de tratamento de saúde. Conheça as histórias de superação e a meta da entidade de doar 1 milhão de diárias por ano até 2030.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um imóvel reservado pelo Airbnb costuma ser o endereço de alguns dias de férias ou de uma viagem de trabalho. Mas também pode acolher uma família que perdeu a casa numa enchente, um refugiado que acaba de chegar a outro país ou uma mãe que acompanha o filho em um tratamento médico longe de onde vive. É nessas situações que atua a Airbnb.org, organização sem fins lucrativos criada pelo Airbnb para oferecer hospedagens temporárias gratuitas a pessoas que precisam de abrigo em momentos de crise. Por meio de instituições parceiras, a entidade aproxima quem necessita de um lugar para ficar dos imóveis disponíveis na plataforma e paga pelas acomodações. No Brasil, onde já ajudou vítimas de desastres, o Airbnb lançou agora o programa Estadias Médicas, voltado a pacientes e familiares que precisam viajar para cuidar da saúde.

Entre os beneficiados estão a pedagoga Alda Soares e seu filho, Valentim Soares Laerte Santos, de 8 anos. O menino tinha poucas semanas de vida quando a mãe começou a se preocupar. O bebê parecia pálido demais, tinha a boca de uma coloração estranha, ora arroxeada, ora esverdeada, e pegava no sono muito rápido depois de mamar. “As pessoas diziam que era normal, que ele era muito branquinho e calmo, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Até que começaram as febres e os vômitos e decidi investigar”, diz a mãe. Ela tinha razão. Aos 3 meses, os médicos descobriram um tumor cerebral de 6 centímetros. Foi removido, mas, pouco depois, voltou. “Descobrimos que ele é portador da síndrome de Li-Fraumeni, que está relacionada a uma série de tumores que podem surgir ao longo da vida”, afirma Alda.

O acompanhamento da condição, que já dura oito anos, exige uma rotina intensa de exames, cirurgias, tratamentos e viagens. Alda, Valentim e o pai, Alexsandro Laerte Santos, vivem em Codó, no Maranhão, onde não há serviços médicos de alta complexidade. Para cuidar do menino, a família chegou a morar por dois anos em Teresina, no Piauí. Mas o tratamento passou a exigir idas a São Paulo, o que tornou tudo muito mais difícil. “É uma logística muito cara porque, além das passagens aéreas, precisamos de estadia e gastamos com deslocamento na cidade”, afirma Alda. A família já contou com apartamentos emprestados ou se hospedou em casas de pessoas que conheceu durante os tratamentos. Um alento, mas nem sempre suficiente. “Recentemente, ficamos em Santo André, a uma hora e meia do Graacc, hospital onde meu filho é atendido”, diz a mãe. Em sua última passagem pela cidade, de 20 a 29 de outubro, parte considerável do problema foi resolvida pelo programa Estadias Médicas: “Foi uma economia de cerca de 3 000 reais e nos hospedamos a poucos quarteirões do Graacc”.

Continua após a publicidade

A triagem de quem pode ser beneficiado é feita por instituições parceiras, em geral ONGs que atuam na área médica. A hospedagem de Valentim e Alda, por exemplo, foi intermediada pelo Instituto Beabá, que produz informação sobre cânceres e outras doenças graves para pacientes e familiares. Além dele, a ChildFund Brasil, a Fundação do Câncer e a Casa Ronald McDonald já fazem parte do programa, que espera fechar novas parcerias em breve. Elas levam em consideração critérios como situação econômica da família e gravidade da doença, entre outros, para liberar o benefício aos necessitados. “Cada caso tem sua especificidade”, diz Simone Mozzilli, fundadora do Instituto Beabá. “Em algumas situações, sabemos que o paciente está fora de possibilidade de cura e a família, que está longe, quer vir para se despedir, mas não poderia se não tivesse onde ficar.” Para os anfitriões, não muda nada. É como alugar seu imóvel para um viajante qualquer. Eles recebem normalmente pelo aluguel temporário, integralmente pago pela Airbnb.org. “O dinheiro vai direto para a conta da família para que faça a reserva da estadia”, diz Christoph Gorder, diretor executivo da Airbnb.org.

Continua após a publicidade

O programa se sustenta por contribuições do próprio Airbnb, que acaba de lançar um novo sistema de doações. Desde o mês passado, a plataforma transfere 0,10 dólar por estadia ao fundo. Além disso, qualquer pessoa pode fazer doações espontâneas pelo site da organização. Os anfitriões também conseguem contribuir pelo aplicativo, habilitando a doação automática de 1% a 2% de seus ganhos mensais. Há ainda aqueles que oferecem apoio extra de maneira voluntária, como ajuda com logística, informações sobre a cidade e outras gentilezas.

Continua após a publicidade

O programa Estadias Médicas e a forma de financiamento são novidades. Mas a ideia que deu origem à Airbnb.org surgiu em 2012, quando o furacão Sandy atingiu a região de Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, um grupo de anfitriões decidiu oferecer suas acomodações para abrigar pessoas que ficaram sem casa durante o desastre. “Rapidamente centenas de pessoas reproduziram a ação”, afirma Gorder. “Foi então que se percebeu que a plataforma podia ser usada para muito mais do que apenas férias.”

Em 2020, durante a pandemia de covid-19, a organização foi formalmente constituída. “Hospedamos muitos médicos e profissionais de saúde que trabalhavam nos hospitais, mas não podiam voltar para casa para não contaminar suas famílias. A maior concentração foi nos Estados Unidos e na França”, acrescenta o executivo do Airbnb. Desde então, a atuação se expandiu e já proporcionou 1,6 milhão de noites gratuitas a populações em momentos de crise em 135 países. A lista inclui o Brasil, durante as enchentes em Minas Gerais, no início deste ano, e no Rio Grande do Sul, em 2024.

Continua após a publicidade

Uma das pessoas acolhidas pelo programa foi o atleta paralímpico Vanderson Chaves, que faz parte da equipe brasileira de esgrima. Em abril daquele ano, quando as chuvas em Porto Alegre começaram, ele ainda tinha duas provas para se classificar para a Paralimpíada de Paris. Até que, no dia 4 de maio, a água começou a invadir sua casa. Já prevendo o pior, ele e a mulher, Letícia Alves Martins, colocaram o que podiam no carro e se mudaram para a residência da sogra. Estavam a salvo, mas o endereço ficava muito longe do local onde Chaves treinava. Até que uma pessoa que trabalhava no Airbnb leu uma reportagem sobre o calvário do atleta e a organização foi até ele. Assim, Chaves e a mulher puderam se hospedar pela Airbnb.org a poucas quadras do centro de treinamentos. “Foi fundamental para que eu conseguisse a vaga para disputar os Jogos de Paris”, diz. O atleta só voltou para casa três meses depois. Nesse período, seu imóvel chegou a ficar completamente submerso pela enchente, que desabrigou 600 000 pessoas e destruiu 200 000 moradias no Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade

Durante as cheias, o advogado Vinícius de Frateschi atuou na outra ponta. “Tenho a sorte de morar em um local alto, onde também fica o apartamento em que recebi uma família pela Airbnb.org durante um mês. Eram pai, mãe e dois filhos e a casa deles estava completamente alagada”, diz. Além desse, Frateschi tem outros imóveis que aluga por temporada. Nenhum foi afetado pela água, mas, durante a inundação, os locais ficaram vazios. “Todos fomos afetados de alguma maneira.”

Nos últimos anos, o Airbnb também tem oferecido abrigo para refugiados, um problema crônico que afeta pessoas de diversas partes do mundo. Segundo um levantamento feito pela Acnur, agência da ONU que atua na proteção dessa população, 118 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em 2025. Apenas em 2026, a Airbnb.org ofereceu acomodação temporária gratuita a vítimas de aproximadamente 200 desastres de diversos tipos. Com o novo sistema de financiamento, a meta é arrecadar, até 2030, 500 milhões de dólares e oferecer 1 milhão de noites gratuitas por ano no mundo. É o equivalente a quase 20 000 noites por semana. “Quando começamos o programa, achávamos que estávamos oferecendo ajuda logística, financeira, quatro paredes e um teto”, afirma Gorder. “Mas você percebe o papel psicológico imenso que é oferecer a uma família desamparada uma oportunidade como essa.” Para quem precisou partir, ter onde ficar é um alento e tanto.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32