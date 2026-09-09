Com 80% dos alunos idosos, Supera investe para chegar a 400 unidades

O envelhecimento da população brasileira virou o principal motor de expansão do Supera. A rede de franquias de estimulação cognitiva, que faturou 187 milhões de reais em 2025, prepara um novo ciclo de crescimento para chegar a 400 unidades nos próximos três anos.

O plano prevê a abertura de pelo menos 150 novas escolas até 2028. Para sustentar a expansão, a companhia vai investir 5 milhões de reais no reforço da área comercial, na captação de novos franqueados e na implantação de um novo modelo arquitetônico para as unidades.

A estratégia acompanha uma mudança importante no perfil dos clientes da rede. Hoje, 79,5% dos alunos do Supera são idosos, público que ganhou peso nos últimos anos com o avanço do envelhecimento da população e a maior procura por atividades voltadas à preservação das funções cognitivas.

A empresa também vem investindo em comprovação científica do método. Cerca de 3 milhões de reais foram destinados a um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, com participação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e da Faculdade de Medicina da USP.

Continua após a publicidade

Segundo a empresa, a pesquisa identificou ganhos em memória, funções executivas, cognição global e qualidade de vida dos participantes. O estudo passou a integrar a estratégia do Supera para reforçar sua presença em um mercado que tende a crescer à medida que aumenta a parcela de brasileiros com mais de 50 anos.