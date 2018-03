Coloquei a economia do país de pé, diz Temer após o PIB

O presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemoraram hoje o resultado do PIB de 2017. A economia do país cresceu 1%, após dois anos de recessão.

No Twitter, Temer afirmou que cumpriu com suas promessas e colocou a economia do país em pé. “Agora podemos avançar. Não vou deixar o país andar para trás.”

Eu cumpri o que escrevi no documento Ponte para o Futuro: coloquei a economia do Brasil de pé outra vez. Agora podemos avançar. Não vou deixar o País andar para trás: https://t.co/ZU7FxrzFCV https://t.co/OdlSPV3BKt — Michel Temer (@MichelTemer) March 1, 2018

Em entrevista à rádio Tupi, Temer disse que o resultado do PIB de 2017 representa esperança para o futuro do país.

Na avaliação de Meirelles, o desempenho de 2017 confirma que o Brasil saiu de sua pior recessão.

“Voltamos a crescer porque mudamos a direção da política econômica e iniciamos um intenso processo de reformas estruturais e de aumento de produtividade na economia”, escreveu Meirelles no Twitter.

Com a divulgação do resultado do PIB de 2017, o Brasil confirma a saída da pior recessão da sua história. Voltamos a crescer porque mudamos a direção da política econômica e iniciamos um intenso processo de reformas estruturais e de aumento de produtividade na economia. pic.twitter.com/wd3p2ebjnZ — Henrique Meirelles (@meirelles) March 1, 2018

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, disse que, embora pareça pequena, a expansão de 1% do PIB é um crescimento expressivo, se for levado em conta que a economia brasileira caiu pro dois anos seguidos.

“O 1% parece um crescimento baixo, mas na verdade não é porque o Brasil saiu de dois anos de uma recessão muito profunda. A gente teve 2015 e 2016 uma queda de PIB em cada um desses anos de 3 5%”, disse o secretário, acrescentando que a última vez que isso aconteceu no Brasil foi em 1930 e 1931.

Para Monsueto, nem na chamada década perdida, a de 80, o Brasil teve dois anos seguidos de queda de PIB. A avaliação de Mansueto é a de que o pas saiu de dois anos seguidos de queda de PIB muito forte, cheio de problemas, com recessão e inflação muito alta em 2015. “Em 2017, a gente cresceu 1% e estamos entrando em 2018 com uma expectativa de crescimento de 3% a 3,5% e possibilidade de crescer a mesma coisa no próximo ano. É um cenário de recuperação muito bom”, disse.

Previdência

Para a rádio, Temer afirmou que o governo não desistiu da reforma da Previdência e que o tema será votado quando for encerrada a intervenção federal na segurança pública do Estado, possivelmente ainda este ano.

A reforma da Previdência teve sua tramitação suspensa no Congresso em decorrência da intervenção decretada em fevereiro no Rio, uma vez que a Constituição proíbe qualquer alteração em seu texto na vigência de uma intervenção.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)