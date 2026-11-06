Coinbase já opera nos bastidores de grandes bancos brasileiros
Instituições financeiras utilizam plataforma americana para negociação e custódia de criptomoedas, mas identidade dos parceiros é mantida em sigilo
Grandes bancos brasileiros já utilizam a Coinbase, corretora americana de criptomoedas, para oferecer compra, venda e guarda de ativos digitais aos clientes. A plataforma também atende às mesas de investimento dessas instituições. Fabio Plein, diretor regional da Coinbase, confirma os acordos, mas mantém os parceiros em sigilo.