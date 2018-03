Cofundador do Whatsapp faz campanha para deletar Facebook

Cofundador do aplicativo Whatsapp, Brian Acton iniciou campanha pelo fim do Facebook. Em postagem no Twitter nesa terça-feira, ele escreveu: “It’s time. #deletefacebook” (É hora. #deletefacebook).

Até agora, o post foi curtido por 15.000 seguidores, foi retuitado 7.900 vezes e há mil comentários. Em um deles, Acton argumenta “Delete. Forget it. Now’s the time to care about privacy.” (Delete. Esqueça. Agora é hora de cuidar da privacidade.)

Acton e Jan Koum, fundadores do WhatsApp, venderam o aplicativo para o Facebook em 2014 por cerca de 20 bilhões de dólares. Ele mora em Palo Alto, no Vale do Silício, e continuou trabalhando no aplicativo até 2017. Hoje, ele divulga seu aplicativo de mensagens Signal, que promete manter a privacidade.

A campanha começou depois que o jornal The New York Times revelou que a Cambridge Analytica, consultoria que participou da campanha de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos, obteve dados de 50 milhões de usuários do Facebook. A consultoria teria usado dados da rede social para ajudar Trump a vencer a eleição em 2016. A companhia afirma ser inocente.

Diante desse problema, parlamentares dos EUA, do Reino Unido e da União Europeia indicaram que investigações sobre o caso devem ser realizadas e que funcionários do Facebook devem ser convocados para depoimento, incluindo o diretor-executivo da companhia, Mark Zuckerberg.