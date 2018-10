Cofundador da Oculus anuncia saída do Facebook

O cofundador da Oculus, Brendan Trexler Iribe, se demitiu do Facebook. A saída foi comunicada por meio de postagem na rede social nesta segunda-feira.

“Tanta coisa aconteceu desde o dia em que fundamos Oculus, em julho de 2012. Nunca imaginei o quanto conseguiríamos e até chegaríamos. E agora, depois de seis anos incríveis, estou seguindo em frente”, escreveu.

A Oculus, que produz os dispositivos de realidade virtual Oculus Rift e Gear VR, foi adquirida pelo Facebook em 2014 por 3 bilhões de dólares.

Em 2016, o Facebook transferiu Iribe, que era o presidente-executivo da Oculus, para liderar o desenvolvimento de ferramentas de realidade virtual para PCs.

De acordo com o site TechCrunch, Iribe não gostou do cancelamento da próxima geração do headset de realidade virtual Rift 2. O site afirma que ele divergia dos planos da companhia sobre o futuro da Oculus.

A partida de Iribe vem na sequência da saída dos cofundadores do Instagram, o norte-americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, no mês passado. Os cofundadores do WhatsApp, Jan Koum e Brian Acton, também deixaram a empresa.

(Com Reuters)