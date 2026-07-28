Coca-Cola reformula embalagens no Brasil em estratégia global; veja o que muda

A Coca-Cola começou a adotar uma nova identidade visual em mais de 200 mercados e levará as embalagens reformuladas ao Brasil ainda neste ano. A distribuição começará pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste e deverá alcançar todos os estados brasileiros até 2027.

Continua após a publicidade

A mudança atinge as latas e garrafas das versões tradicional e sem açúcar. As duas passarão a usar predominantemente as cores vermelha e branca, com o logotipo ampliado. Em alguns formatos, o nome Coca-Cola ocupará uma área maior do que a parte visível da embalagem.

As novas embalagens começarão a chegar gradualmente aos pontos de venda. Durante a transição, os consumidores poderão encontrar nas prateleiras produtos com o visual antigo e o novo.

A reformulação não altera a composição dos refrigerantes. A fórmula e o sabor da Coca-Cola tradicional e da versão sem açúcar serão mantidos.

Continua após a publicidade

Coca-Cola Zero vai acabar?

A Coca-Cola Zero Açúcar continuará sendo comercializada, mas sua embalagem ficará mais parecida com a da versão tradicional. Atualmente, o produto sem açúcar é identificado principalmente pelo logotipo preto sobre o fundo vermelho.

No novo padrão, tanto “Coca-Cola” quanto “Zero Açúcar” aparecerão em branco. A distinção ficará concentrada na faixa ondulada preta posicionada abaixo do logotipo. As garrafas continuarão com tampas pretas, e os lacres das latas da versão sem açúcar também terão essa cor.

Continua após a publicidade

A expressão “Zero Açúcar” ganhará mais destaque para facilitar a identificação. A companhia afirma que pretende unificar a apresentação dos produtos sem eliminar os elementos que diferenciam cada versão.

“Essa renovação busca tornar mais clara e consistente a maneira como nos apresentamos onde quer que as pessoas encontrem nossa marca”, afirmou Arnab Roy, presidente global da categoria Coca-Cola.

O que muda no logotipo?

A empresa manterá a caligrafia tradicional da marca, criada com base no estilo Spenceriano, além da combinação de vermelho e branco. A faixa curva, um dos elementos usados há décadas nas embalagens, também será preservada e ganhará mais espaço.

Continua após a publicidade

A principal alteração está na escala desses componentes. O logotipo ficará maior, enquanto outros elementos serão reduzidos para deixar a embalagem mais uniforme.

A nova identidade também será aplicada em geladeiras, pontos de venda, campanhas publicitárias e canais digitais. A intenção é manter o mesmo padrão visual nos diferentes países e ambientes em que a marca aparece.

Além da América Latina, a reformulação será implementada na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. A Coca-Cola não informou em que mês as novas embalagens chegarão a cada estado brasileiro. A substituição ocorrerá conforme os estoques antigos forem vendidos e as fábricas adotarem os novos rótulos.