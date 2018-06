Coca-Cola lança copos colecionáveis da Copa do Mundo

A Coca-Cola lançou nesta sexta-feira, 8, sua coleção de copos colecionáveis para a Copa do Mundo, que começa na próxima semana. A promoção é válida na compra do refrigerante em lata.

De acordo com a empresa, o brinde estará disponível nas principais lojas e supermercados em todo o país. A lista dos pontos de venda participantes estará disponível no site da promoção.

Os países escolhidos para estampar os oito copos comemorativos são: Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Uruguai e Rússia. Vale destacar que todos esses países, exceto a anfitriã Rússia, já foram campeões da mundiais.

Promoções relacionadas à Copa do Mundo movimentam as campanhas do varejo.

A rede de restaurantes Outback distribuiu, entre os dias 29 de abril e 31 de maio, canecas de chope para seus clientes. A promoção veio na esteira da Copa, pois os canecos colecionáveis tinham três cores: verde, amarela e azul.

O McDonald’s apostou novamente em uma campanha de lanches temáticos por país, que foi lançada em março.

Na Casas Bahia, a estratégia foi vender TVs de 32 polegadas por apenas 1 real. Mas a oferta só é válida para o consumidor que comprar uma outra TV acima de 60 polegadas.

Já o Pontofrio promete sortear um prêmio de 100 mil reais por mês durante um ano para um consumidor sortudo. Para participar é preciso realizar compras acima de 500 reais nas lojas, site ou canal de televendas do Pontofrio.