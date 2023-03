Coalização de bancos dos EUA pede proteção aos órgãos reguladores

Um grupo de bancos médios nos Estados Unidos enviou uma carta às autoridades reguladoras federais pedindo que todos os depósitos de seus clientes fossem garantidos por dois anos, mesmo acima do limite de US$ 250 mil, para evitar uma crise no setor bancário, informou a agência Bloomberg.

O pedido aconteceu após as falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, que levaram muitos clientes a sacarem seu dinheiro de bancos menores para depositá-lo em bancos maiores, considerados mais seguros em caso de crise. A coalizão de bancos argumentou que garantir os depósitos deteria o êxodo de clientes e estabilizaria o setor bancário, reduzindo significativamente o risco de novas falências.

Nos Estados Unidos, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) é responsável por proteger os depósitos bancários de seus clientes, garantindo um valor máximo de US$ 250 mil. Para evitar uma possível crise de confiança no setor bancário, a coalizão de bancos propôs financiar essa medida através do aumento das contribuições que eles pagam à FDIC para garantir os depósitos.