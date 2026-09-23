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CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Banco Master

Decisão determina que recursos depositados judicialmente retornem ao Tesouro Nacional; valores envolvem créditos do setor sucroalcooleiro

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 16h19 | Atualizado em 23 set 2026, 16h33
O presidente do CNJ, Edson Fachin, durante sessão
O presidente do CNJ, Edson Fachin, durante sessão (Luiz Silveira/CNJ/Divulgação)
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CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Banco Master Priorizar nos meus resultados Google

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou na última terça-feira, 22, o cancelamento de 16 precatórios que somam 4,7 bilhões de reais e estão relacionados a empresas do setor sucroalcooleiro. Os recursos, depositados em contas judiciais desde dezembro de 2023, deverão ser devolvidos à Conta Única do Tesouro Nacional, com os respectivos rendimentos.

A decisão foi tomada pelo corregedor nacional de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves, a partir de um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). Segundo o CNJ, os precatórios foram expedidos antes do trânsito em julgado da fase de execução e permaneceram na modalidade de “precatórios bloqueados”, considerada sem amparo legal pelo Conselho. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) terá cinco dias para efetuar o cancelamento e devolver os valores.

Os créditos estão relacionados a três empresas: Companhia Açucareira Usina Capricho, Una Agroindustrial e Companhia Açucareira Vale do Ceará Mirim. Os nomes aparecem em uma lista encontrada no celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do hoje liquidado Banco Master, na qual os valores são identificados como “precatórios a receber”.

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Até que a restituição seja concluída, ficam proibidos levantamentos, transferências, expedição de alvarás e destaque de honorários sobre os recursos. Com a nova decisão, a AGU soma 18,2 bilhões de reais em precatórios cujo cancelamento foi determinado em 2025 e 2026.

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A decisão do CNJ ocorre em meio às investigações envolvendo o Banco Master e sua carteira de créditos do setor sucroalcooleiro. Vorcaro está preso desde março de 2026 na Penitenciária Federal em Brasília e encontra-se no centro de uma grave crise institucional que atinge os Três Poderes.

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Advocacia Geral da União - AGU
AGU
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Conselho Nacional de Justiça - CNJ
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Precatórios
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