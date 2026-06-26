CMN aprova resolução para bloqueio de contas de bets ilegais em 24 horas

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a resolução nº 5320, de 25 de junho de 2026, que dispõe em até 24 horas o bloqueio de contas e o impedimento de transações financeiras de plataformas de apostas (bets) ilegais. A informação foi publicada em nota na noite desta quinta-feira, 25.

A resolução aprovada entra em vigor em 28 de agosto de 2026. Segundo o CMN, o foco da medida é para tratar do combate a operadores de apostas irregulares.

A partir do bloqueio das contas, os valores nelas depositados ficarão indisponíveis e a resolução prevê, ainda, a obrigação de que sejam rejeitadas transações para essas contas nas hipóteses em que forem detectados valores destinados, direta ou indiretamente, à realização de apostas.

As contas poderão ser desbloqueadas na hipótese de decisão administrativa definitiva favorável ao titular da conta nos julgamentos de perdimento de valores.

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“Na hipótese de proferimento de decisão judicial que confirme o perdimento dos valores, as instituições mencionadas deverão encerrar as contas dos titulares. Os valores declarados perdidos serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública”, conclui o CMN.

O CMN é um órgão colegiado presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.