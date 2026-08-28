CMN aprova acréscimo de R$ 3 bilhões para operações de crédito de Estados e Municípios

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou um acréscimo de 3 bilhões de reais no limite disponível para Estados, municípios e o Distrito Federal poderem contratar mais operações de crédito neste ano. A medida, apresentada nesta quinta-feira, 27, elevou o limite de 23,6 bilhões de reais para 26,6 bilhões de reais.

A mudança alcança tanto os financiamentos que contam com garantia da União quanto aqueles contratados diretamente pelos governos locais. Segundo o Ministério da Fazenda, a ampliação foi viabilizada pela redistribuição de espaço fiscal que não seria utilizado até o encerramento de 2026.

O Tesouro Nacional identificou recursos disponíveis nos Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal e no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. A margem foi realocada para categorias de crédito que estavam perto de alcançar os limites estabelecidos.

A autorização adicional não altera, contudo, as regras individuais de endividamento. Estados, municípios e o Distrito Federal continuam submetidos ao acompanhamento e aos critérios fiscais definidos pelo Tesouro Nacional.

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Mais espaço para operações com garantia

Do total autorizado pelo CMN, 1,5 bilhão de reais foi destinado ao aumento do limite para operações de crédito com garantia da União. O teto dessa modalidade passou de 5,5 bilhões de reais para 7 bilhões de reais.

Já o limite para empréstimos sem garantia federal recebeu um acréscimo de 500 milhões de reais, chegando a 6 bilhões de reais, ante os 5,5 bilhões de reais anteriores.

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Também houve aumento de 1 bilhão de reais no limite para operações sem garantia da União vinculadas ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A capacidade passou de 1,2 bilhão de reais para 2,2 bilhões de reais.

Mudança envolve PPPs

O CMN também modificou a distribuição dos limites destinados às operações com garantia federal. Foi retirado o sublimite de 1 bilhão de reais que estava reservado para projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

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Esse montante foi redirecionado para operações do Novo PAC que contam com garantia da União. Com a mudança, o teto dessa categoria aumentou de 1,8 bilhão de reais para 2,8 bilhões de reais.

Não houve alteração nos limites específicos destinados aos Correios e aos órgãos e entidades da União. As duas categorias continuam com 8 bilhões de reais e 625 milhões de reais, respectivamente.