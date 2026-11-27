Assinantes do Clube iFood terão acesso a descontos de até 25% na compra de ingressos para shows e outros eventos disponíveis na Sympla a partir desta sexta-feira, 27. A parceria permite que os usuários encontrem atrações pelo aplicativo de delivery e, ao selecionar uma oferta, sejam direcionados à plataforma de entretenimento para consultar as condições e finalizar a compra. A notícia foi compartilhada com exclusividade com Veja Negócios.

Mais de 170 eventos contam com cupons ativos nos aplicativos. As opções abrangem diferentes categorias, como teatro e arte, festas, shows, festivais, stand-up, esportes, saúde e gastronomia. Os elegíveis são identificados com o selo Clube, e os descontos ficam disponíveis enquanto houver ingressos.

Para acessar as ofertas, os assinantes devem entrar na seção do Clube iFood, no perfil do aplicativo, e selecionar o banner da Sympla, disponível na área “Descontos além de cupons”. A experiência também pode ser encontrada por não assinantes na seção “Destaques para Explorar”, na página inicial. A compra dos ingressos e o atendimento após a aquisição são realizados diretamente pela Sympla.

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A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação do portfólio de benefícios do clube, que também mantém parcerias com empresas dos segmentos de viagens, mobilidade e entretenimento. Segundo a empresa, o programa reúne mais de 15 milhões de assinantes. A mensalidade é de até 13,90 reais.