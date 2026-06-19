Clima esquenta entre Meloni e Trump, que pode perder principal aliada na UE

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Uma declaração de Donald Trump sobre Giorgia Meloni, que ela “implorou” por uma foto, gerou atrito diplomático inesperado entre os aliados. A primeira-ministra italiana negou veementemente a informação, classificando-a como “inventada”. O episódio expõe ruídos em uma relação estratégica e levanta dúvidas sobre futuras alianças.

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Uma declaração de Donald Trump sobre a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni acabou provocando um desconforto diplomático inesperado entre dois líderes que, até então, eram vistos como aliados políticos próximos. Durante comentários após o G7, Trump afirmou que Meloni teria “implorado” por uma fotografia ao seu lado.

A reação veio rapidamente: a líder italiana classificou a informação como “completamente inventada” e respondeu de forma direta. “Eu nunca imploro”, afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.

Ministro cancela viagem aos Estado Unidos

O episódio ganhou dimensão diplomática após o cancelamento de uma viagem oficial do ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, aos Estados Unidos. Embora o gesto tenha sido interpretado como um sinal de insatisfação do governo italiano, analistas avaliam que o principal impacto está no desgaste de uma relação considerada estratégica para ambos os lados.

Meloni é aliada e não inimiga

Para Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, o atrito chama atenção justamente porque Meloni é vista como uma das principais interlocutoras de Trump dentro da Europa. Segundo ele, a líder italiana conseguiu ampliar a influência do país nas negociações internacionais e elevar o protagonismo de Roma em temas que tradicionalmente eram dominados por França e Alemanha.

Sem ganhos

Na avaliação do especialista, a postura adotada por Trump não traz ganhos políticos nem diplomáticos para os Estados Unidos. “É uma situação que o presidente Trump cria para si mesmo. Em um certo momento ele precisou dos europeus. Os europeus disseram não porque foram esnobados e humilhados em vários momentos. Então isso não ajuda o presidente Donald Trump e não faz com que ele tenha nenhum tipo de vantagem em negociações”, afirmou.

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Meloni é firme e linha dura

Lucena também destaca que Meloni construiu uma imagem de liderança firme e pouco suscetível a pressões políticas. “A presidente é dura. Ela é completamente o oposto de qualquer visão feminina frágil. Pelo contrário, ela consegue dobrar seus pares políticos homens de uma maneira muito mais forte do que ela”, observou. Para ele, a reação rápida da primeira-ministra demonstra a preocupação em preservar sua autoridade política tanto no cenário doméstico quanto internacional.

Trump erra feio

Ao analisar o peso político de Meloni, Lucena faz comparações com duas das figuras mais influentes da história recente da Europa. “Ela é vista como uma Margaret Thatcher italiana ou uma Angela Merkel. Então acho que foi um erro grande que a Casa Branca vai ter que remediar de alguma maneira. Comprou briga com a pessoa errada”, afirmou.

Na visão do economista, a estabilidade política da líder italiana e sua relevância nas negociações envolvendo comércio, segurança e relações transatlânticas tornam o episódio um ruído que dificilmente será ignorado pelas duas partes.