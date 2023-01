Como o clima de caos dos atos terroristas repercute no mercado

Os atos antidemocráticos liderados por grupos bolsonaristas radicais em ataques ao governo Lula e às instituições governamentais devem repercutir no mercado nesta segunda-feira, 9, dia seguinte ao caos e baderna que arrasaram Brasília. É esperado um dia de volatilidade para os ativos domésticos.

Segundo especialistas, o ataque às instituições democráticas aumenta a percepção de risco do país pode afugentar os investidores estrangeiros. “Essas ações antidemocráticas feitas por grupos radicais faz com que investidores ficam inseguros com o país. Então os investidores estarão atentos as consequências dessas manifestações e as novas ações a serem tomadas pelo atual governo”, avalia a equipe da de especialistas da Travelex, empresa britânica de câmbio.

A postura firme do governo em resposta aos atos decretando intervenção federal tem sido vista com otimismo pelo mercado no estabelecimento rápido da ordem no país, podendo dissipar a desconfiança ao longo da semana e reduzir o sentimento negativo dos investidores com o Brasil.

Apesar das medidas tomadas pelo governo, o sentimento de insegurança no país deve aumentar a busca por proteção, com efeito no dólar e juros futuros. “Teremos o dólar bastante volátil, mas sempre com viés de alta e a Bolsa tentando resistir a uma queda anunciada. O Ouro será a bola da vez nessa semana para a proteção de capital e esperar o que irá acontecer com o mercado”, avalia diretor de câmbio da Ourominas, Mauriciano Cavalcante. O dólar negocia em alta na manhã desta segunda-feira, interrompendo as quedas acentuadas da última semana. Por volta de 11h07, a moeda americana registrava alta de 1,03%, vendido a 5,29 reais. Já a bolsa de valores de São Paulo (B3), recuava 0,47%.

O Itaú BBA avalia que o “com o tempo o impacto tende a diminuir”, com o foco retornando ao debate sobre política econômica. “Devemos esperar que os mercados de ações sofram, os juros subam e o real se desvalorize, ainda que não por muito tempo, como aconteceu em episódios semelhantes em outros países”.

Para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, ao final da semana, os investidores deverão reprecificar o Brasil como um local mais arriscado, mas ressalta que a piora esperada também pode ter efeito das políticas do governo, que estão associadas ao fortalecimento da uma agenda expansionista, que eleva o risco fiscal do país e não vem sendo bem recebida pelo mercado.

Com o cenário domestico bastante abalado, a melhora das perspectivas no exterior pode ajudar o Ibovespa nesta semana. A expectativa de uma elevação menos agressiva do Federal Reserve (Fed) nos juros após queda na taxa de emprego, a desaceleração da inflação na Europa, e a reabertura na china trazem alívio para as bolsas internacionais.