Clientes do Santander relatam pane em transações

Clientes do banco Santander reclamam de pane em serviços do banco, como compras com o cartão de crédito e débito, saques no caixa eletrônico, acesso ao aplicativo do celular e ao internet banking.

Na internet, o assunto virou meme e um dos mais comentados no Twitter na manhã e no começo da tarde desta quarta-feira (28). Até às 16h, a rashtag Santander tinha 23.200 tuítes.

A propaganda do próprio banco, que pergunta “O que a gente pode fazer por você hoje” é a deixa de muitos comentários. Usuários pedem apenas que o sistema funcione.

Clientes do banco relatam constrangimento, principalmente porque o problema ocorreu no horário de almoço e muitos não conseguiram pagar a conta com o cartão.

Procurado, o Santander informa que houve uma “oscilação elétrica” no fim da manhã de hoje e alguns serviços ficaram indisponíveis. “A instituição ressalta que essas operações estão sendo normalizadas.”

Outra propaganda do banco correu a internet nos últimos dias, quando uma foto, tirada do abrigo de ônibus em São Paulo, mostra a frase “Vamos esclarecer: dívida você não empurra. Renegocia” e o complemento escrito à mão: “Então paguem os 80 milhões que vcs devem a previdencia” (sic).