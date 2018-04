Clientes do Itaú reclamam por não conseguirem acessar site do banco

Clientes do Itaú Unibanco foram ao Twitter para reclamar que o site do banco não está funcionando. Desde o fim da manhã desta segunda-feira, 2, os internautas estão relatando problemas para acessar o banco via internet.

Em um dos tuítes, o internauta pergunta: “Quando o sistema voltará a funcionar? Em plena segunda-feira essa lástima!”.

Segundo respostas aos usuários do próprio banco, no Twitter, foi identificada “intermitência em nossos acessos da internet, mas o nosso time já está ciente e trabalhando para que a regularização aconteça o mais rápido possível”.

Em outras mensagens, o banco informa que a “equipe técnica está trabalhando para normalizar. Por enquanto, você poderá utilizar o App e o Telefone 30 horas”.

Procurada, a assessoria de imprensa do banco Itaú não respondeu até a publicação desta reportagem.

Lamentamos eventuais transtornos. Identificamos que estamos com uma intermitência em nossos acessos da internet, mais o nosso time já está ciente e trabalhando para que a regularização aconteça o mais rápido possível. (+) — Itaú (@itau) April 2, 2018