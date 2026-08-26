Clientes da Caixa Econômica Federal relatam instabilidade em site e no aplicativo

Clientes da Caixa Econômica Federal relatam problemas para realizar operações no site do banco e no aplicativo para celular nesta quarta-feira 26. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora a internet, a instabilidade foi sentida ao longo de todo o dia. Embora o pico dos relatos tenha ocorrido por volta das 9h30, com 1 652 notificações de usuários ao Downdetector, informes continuam chegando. Após o meio-dia, houve uma média de 400 queixas por hora. Como comparação, em dias normais, a Caixa registra uma média de 6 ocorrências.

Do total de casos coletados pelo Downdetector, 53% referem-se a problemas para realizar o login no site ou no aplicativo. Outros 45% identificam reportam dificuldades genéricas com o aplicativo para celular, e 1% se queixa do internet banking.

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