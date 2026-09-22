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Claude Opus 5.5: Anthropic lança nova IA e reduz preços; confira valores

Novo modelo chega com desempenho próximo ao sistema mais avançado da empresa e passa a integrar planos pagos do Claude

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h47 | Atualizado em 22 set 2026, 15h49
Logotipo de inteligência artificial da Anthropic é exibido na tela de um smartphone nesta foto-ilustração em Bruxelas, na Bélgica, em 12 de abril de 2026. Governos e instituições financeiras estão avaliando potenciais riscos de cibersegurança associados ao modelo avançado da empresa, que identificou milhares de vulnerabilidades em softwares, mas tem uso restrito devido a preocupações com possíveis abusos
Logotipo de inteligência artificial da Anthropic (Getty/Getty Images)
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A Anthropic lançou nesta terça-feira, 22, o Claude Opus 5.5, nova versão de seu modelo de inteligência artificial para tarefas que exigem maior capacidade de processamento, como programação, análise e trabalhos profissionais. De acordo com a empresa, o sistema apresenta desempenho equivalente ao do Fable 5.1 em grande parte das tarefas, mas custa 40% menos para ser executado do que o antecessor Opus 5.

O lançamento reduz o preço de uso da IA por meio da API. O Opus 5.5 custa 4 dólares — na cotação atual de 5,11 reais, seria aproximadamente 20,40 reais — por milhão de tokens de entrada e 20 dólares (cerca de 102 reais) por milhão de tokens de saída. No Opus 5, os valores eram de 5 e 25 dólares, respectivamente.

Em seus perfis nas redes sociais, a Anthropic afirma que o novo modelo passou por avaliações externas de segurança antes do lançamento e recebeu proteções adicionais para aplicações consideradas de maior risco, como cibersegurança e biologia.

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Para o consumidor, o Claude Opus 5.5 está incluído nos planos pagos da plataforma. O plano Pro custa 20 dólares por mês ou 200 dólares por ano, enquanto as modalidades Max custam 100 dólares (Max 5x) e 200 dólares (Max 20x) mensais, com capacidades de uso superiores. A plataforma também mantém uma versão gratuita, com limitações de uso.

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